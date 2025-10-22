Çayırova’da Park Halindeki Araç Kundaklandı

  • BIST 10594.66
Çayırova’da 22 Ekim 2025 tarihinde saat 03.30 sıralarında park halindeki bir araç kundaklandı. Bir ikametgahın önünde bulunan UB 707 plakalı salon araçta çıkan yangın sonucu, aracın motor bölümü ve ön kısmı tamamen yandı.
Yangın araç sahibi tarafından söndürülürken, itfaiye ekipleri olay yerine gelerek soğutma çalışması yaptı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin aracın ön ve sol yan kısımlarına yanıcı madde dökerek ateşe verdikleri, olayın kasıtlı olarak gerçekleştirildiği tespit edildi.

Polis soruşturması devam ediyor.

