DAÜ ile DAÜ-SEN arasında sözleşme...

Geçtiğimiz günlerde Rektörlük Binası’nda gerçekleştirilen imza töreninde, sözleşme DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile DAÜ-SEN Başkanı Doç. Dr. Ercan Hoşkara tarafından imzalandı.
Söz konusu imza töreninde, DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, DAÜ İleri Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Davut Solyalı ile DAÜ Rektörlük Koordinatörü Doç. Dr. Tolga Çelik de hazır bulundu.
Söz konusu ek sözleşme kapsamında, DAÜ-SEN’in, DAÜ Makine Mühendisliği Bölümü’nde bulunan DAÜ-SEN Local’in yıllık elektrik tüketiminin tamamını karşılamak üzere elektrikli araç geliştirme binasına entegre olarak yenilenebilir enerji kurulumu yapması kararlaştırıldı. Kurulacak sistemin yanında DAÜ-SEN’in ayrıca DAÜ Elektrikli Araç Geliştirme Merkezi’nde elektrikli araç sarj unitesi prototibi üretimine katkı sağlayacağı ifade edildi.
