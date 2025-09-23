  • BIST 11387.45
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, BM 80’inci Genel Kurulu için bulunduğu ABD’de Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar’ı ziyaret ederek KKTC vatandaşlık belgesi ve kimlik kartını sundu.
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Aziz Sancar’a KKTC kimlik kartını takdim etti

Birleşmiş Milletler 80’inci Genel Kurul toplantıları vesilesiyle Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu Nobel ödülü sahibi biliminsanı Aziz Sancar’ı ziyaret etti. Kuzey Karolina eyaletinde bulunan Sancar Türk Kültür ve Toplum Merkezi’nde gerçekleşen görüşme sırasında Aziz Sancar’a KKTC vatandaşlığına kabul belgesi ve KKTC kimlik kartı Bakan Ertuğruloğlu tarafından takdim edildi.

2015 yılında DNA çalışmaları nedeniyle Nobel Kimya Ödülü’ne layık görülen Aziz Sancar, bilimsel çalışmalarını halen Chapel Hill Kuzey Karolina Üniversitesi’nde sürdürüyor.

ABD’de okuyan Türk öğrencilere yardım etmek ve Türk-Amerikan ilişkilerini geliştirmek amacıyla eşiyle birlikte Aziz & Gwen Sancar Vakfı’nı kuran Sancar, burada Türk Kültür ve Toplum Merkezini de hayata geçirdi.

Bakan Ertuğruloğlu’na ziyareti sırasında Bakanlık Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı ve Danışman Selen Küçük eşlik etti.

