SON DAKİKATrump harita paylaşarak duyurdu: İsrail ilk çekilme hattını kabul etti!

Erhürman: Cumhurbaşkanlığı 24 saat faaliyette olacak

Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Kazım And başkanlığındaki Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği’ni ziyaret ederek Cumhurbaşkanlığı vizyonunu paylaştı.
Erhürman: Cumhurbaşkanlığı 24 saat faaliyette olacak

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği’ne görüşmeden dolayı teşekkür eden Erhürman, “Geride bıraktığımız dönemde Kıbrıs Rum Liderliği, bu adanın tamamı ve Kıbrıs’ta yaşayan herkes adına egemenlik kullandı. Kıbrıslı Türkler bu adadaki iki eşit kurucu ortaktan biridir ve Kıbrıs Rum Liderliği tek başına böyle bir hakka sahip değildir. Bu adada güvenlikle, deniz yetki alanlarıyla, enerjiyle, hidrokarbonlarla, ticaret yollarıyla ilgili bir karar alınacaksa, Kıbrıs Rum Liderliği bizi yok sayarak, görmezden gelerek, biz yokmuşuz gibi davranarak tek başına bunu yapamaz” dedi.

“Cumhurbaşkanlığı Kıbrıs Türk halkının evi olacak”
Ziyarette konuşan Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, beş bomboş yılın geride kaldığına dikkat çekti. 19 Ekim’den sonra Cumhurbaşkanlığında ciddiyet vaat eden Erhürman, Cumhurbaşkanlığının hem içeride hem de dışarıda yapması gereken birçok işin olduğunun altını çizdi. Geçmiş dört cumhurbaşkanı döneminde de Kıbrıs Türk halkının haklarının masada savunulduğunu hatırlatan Erhürman, bir tek bu dönemde tek bir müzakerenin yapılmadığını belirtti. Yeşilırmak’tan Dipkarpaz’a kadar Kıbrıs Türk halkıyla temas ettiklerine dikkat çeken Erhürman, “Gittiğimiz her yerde, yaşça bizden büyük insanlarımız sanki anlaşmış gibi aynı soruyu soruyor: Biz bu kadar yıllık var oluş mücadelesini bunları yaşayalım diye mi verdi?” dedi ve küçük çocukların bile artık göçten bahsettiğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanlığının merkezden dünyaya açılan tek pencere olduğunu da vurgulayan Erhürman, liyakat ilkesine işaret ederek “Cumhurbaşkanlığı çalışma arkadaşlarını siyasi parti mensubiyetlerine bakarak değil, liyakate bakarak belirleyecektir” diye konuştu. Cumhurbaşkanlığının, Kıbrıs Türk halkının evi olacağına işaret etti.

“Cumhurbaşkanlığı 24 saat faaliyette olacak”
Son beş yıldır kayda değer hiçbir adım atılmadığının altını çizen Erhürman, “Bu bize ağır bir maliyet getirdi. Arayı kapatmamız lazım. Cumhurbaşkanlığı 24 saat aralıksız faaliyette olan, toplumun tüm kesimleriyle diyalog içinde, kavga etmeyen, yetkilerini diplomasiyle kullanan bir yapı olarak varlığını hissettirecek” dedi. Kıbrıs Türk halkının adadaki iki eşit kurucu ortaktan biri olduğuna vurgu yapan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının yok sayılamayacağının altını çizdi. Tufan Erhürman, “Cumhurbaşkanı’nın görevlerinin başında Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüyle ilgili müzakereleri yürütmek var elbette. Dört buçuk yıldır böyle bir müzakere yok. Geride bıraktığımız dönemde Kıbrıs Rum Liderliği, bu adanın tamamı ve Kıbrıs’ta yaşayan herkes adına egemenlik kullandı. Kıbrıslı Türkler bu adadaki iki eşit kurucu ortaktan biridir ve Kıbrıs Rum Liderliği tek başına böyle bir hakka sahip değildir. Bu adada güvenlikle, deniz yetki alanlarıyla, enerjiyle, hidrokarbonlarla, ticaret yollarıyla ilgili bir karar alınacaksa, Kıbrıs Rum Liderliği bizi yok sayarak, görmezden gelerek, biz yokmuşuz gibi davranarak tek başına bunu yapamaz” dedi.

 

