Evinde arama yapıldı... 2 zanlı mahkemede

Mahkemede olguları aktaran Polis Çavuşu Salih Urfalı, 4 Eylül 2025 tarihinde Haspolat’ta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin, zanlı Z.B'nin ikametgahında mahkeme emriyle arama yaptığını belirtti.

Aramada, içerisinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sigara ile yaklaşık 15 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü madde bulundu.

Zanlı Z.B, suçüstü hali gereği tutuklandı.

Polis, akabinde zanlının evinin yanında park halinde bulunan araç içerisinde şüpheli davranışlar sergileyen A.S.G'nin üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 3 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü madde bulunarak emare olarak alındığını ve zanlının da suçüstü tutuklandığını kaydetti.

Zanlıların gönüllü ifade vererek suçlarını itiraf ettiklerini belirten polis, Z.B'nin uyuşturucuyu 20 gram olarak 1 Ekim’de aldığını, bir kısmını içip bir kısmını A.S.G'ye verdiğini söylediğini aktardı.

Polis memuru, soruşturmanın sürdüğünü, ele geçirilen maddelerin analiz sonuçlarının beklendiğini ve aranan bir kişinin daha olduğunu belirterek 7 gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların soruşturma maksatlı 7 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.