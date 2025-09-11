Girne’de iş yerinde yangın: Maddi hasar meydana geldi

Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, işletmenin batıya bakan arka kısmında başladı. Alevler kısa sürede yayılarak iş yerine ait 1 tonluk su deposu, 1 su motoru, 1 pres kontrol, 3 klima ünitesi (kısmen), reklam tabelası, 1 plastik logar kapağı, 1 duvar aydınlatması, 10 metre uzunluğunda gider borusu, sandviç panel ile karton kutulara zarar verdi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.