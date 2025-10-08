Güç-Sen: Personel eksikliği, kontrollerin ve işlerin aksamasına yol açıyor

Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen) Başkanı Ediz Kanatlı, Gümrük Dairesi ve limanlarda yaşanan personel eksikliğinin denetimlerin ve yapılan işlerin aksamasına yol açtığını belirtti.

Güç-Sen Başkanı Kanatlı yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan sıkıntıların, çalışanı, denetimleri ve vatandaşı olumsuz etkilediğini, sendikayı eylemliliğe zorladığını kaydetti.

Personel sıkıntısı nedeniyle aksayan işlerden dolayı gümrük çalışanlarının “yoğun baskı altında kaldığını ve angarya çalıştırıldığını” savunan Kanatlı, “Çalışma barışı bozulmuş durumdadır.” dedi.

“Ülkenin en kritik noktaları olan limanlar, sınır kapıları ve gümrük alanlarında personel eksikliği varken, sıkıntılar yaşanırken, geçici işçi alımı tartışmaları ile münhallerin unutulması ve ertelenmesi kabul edilir değildir.” diyen Kanatlı, yazışmaların gecikmesi ve sürecin uzamasının “plansızlık ve öncelik” sorunu olduğunu ileri sürdü.

Kanatlı, Personel Dairesi ve Gümrük Müdürlüğü’nün ivedilikle adım atması gerektiğini belirtti.

Açılması kararlaştırılan münhalle ilgili duran yazışmaların bir an önce tamamlanmasını talep eden Kanatlı, “Daha fazla bekletilmeden sınav tarihi planlanmalı ve bir sonuca bağlanmalıdır. Aksi takdirde, önümüzdeki ay eylemlerin kaçınılmaz hale geleceğini şimdiden belirtmek isteriz.” ifadelerini kullandı.

Kanatlı, gerekli adımların atılmaması halinde, yapacakları eylemler sebebiyle denetimlerde ve günlük işlerde yaşanacak eksiklik ve sorunlardan çalışanların değil yönetenlerin sorumlu olacağını belirtti.