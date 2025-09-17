Güney Kıbrıs ile Çin arasındaki ticari denge açığı 1 milyar Euro'ya ulaştı!

  • BIST 11179.36
Rum Meclisi Ticaret Komitesi toplantısında, Güney Kıbrıs ile Çin arasındaki ticaret dengesindeki 1 milyar Euro'luk açığın ele alındığı bildirildi.
Güney Kıbrıs ile Çin arasındaki ticari denge açığının 1 milyar euro olduğu belirtildi.

Konunun Rum Meclisi Ticaret Komitesi toplantısında dün ele alındığını yazan Fileleftheros gazetesi, Komite Başkanı Kiriakos Hacıyannis’in toplantının ardından yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin çok yüksek düzeyde olduğunu ve bu yüzden meclisin bunu korumak ve daha fazla geliştirmek için yollar bulmak istediğini ifade etti.

Toplantıda bu ticari ilişkilerde var olan perspektifler ve problemlerin ele alındığını ve ticari denge açığının Güney Kıbrıs açısından çok büyük olduğunu dile getiren Hacıyannis, bazı kişilerin hizmet sektöründe ülke olarak birkaç milyonluk bir avantajları olabileceğinin arkasında saklansa dahi, ticari işlemler sektöründeki bir milyar euroluk açığın ise kendilerini düşündürmesi gerektiğini kaydetti.

Konuşmasının devamında hiçbir şekilde Çin’le alışverişleri durdurmaları gerekeceğini söylemediğini ifade eden Hacıyannis, bunun tam aksine ulusal ekonomi için olanaklar meydana getirerek açığı azaltmaya çalışmaları gerektiğini ifade etti.

Hacıyannis, toplantıda konuyla ilgili herhangi bir politika var olmadığının tespit edildiğini sözlerine ekledi.

 

