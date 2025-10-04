Hafta sonu hava nasıl olacak?

  • BIST 10858.52
Meteoroloji Dairesi 7 Ekim Salı ve 8 Ekim Çarşamba yer yer sağanak beklendiğini belirtti.
Daire’nin 4-10 Ekimi kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, 7 Ekim Salı akşam saatleri yer yer sağanak, 8 Ekim Çarşamba yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak bekleniyor, diğer günler ise parçalı bulutlu olacak

Hava sıcaklığı en yüksek iç kesimlerde 30-33, sahillerde ise 26-29 ºC dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Periyodun ilk günü kuzey ve batı, diğer günlerde ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli rüzgar da beklendiği belirtildi.

