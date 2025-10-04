Hafta sonu hava nasıl olacak?

Daire’nin 4-10 Ekimi kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, 7 Ekim Salı akşam saatleri yer yer sağanak, 8 Ekim Çarşamba yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak bekleniyor, diğer günler ise parçalı bulutlu olacak
Hava sıcaklığı en yüksek iç kesimlerde 30-33, sahillerde ise 26-29 ºC dolaylarında seyretmesi bekleniyor.
Periyodun ilk günü kuzey ve batı, diğer günlerde ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli rüzgar da beklendiği belirtildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.