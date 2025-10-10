  • BIST 10726.98
Hava sıcaklığı düşüyor. Hafta boyunca en yüksek sıcaklıkların iç kesimler ve sahillerde 26–29 derece santigrat dolaylarında seyretmesi bekleniyor.
Hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi’nin 9–15 Ekim tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre,  periyodun ilk günü üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkili olacağı bildirildi.

Hafta genelinde havanın açık ve az bulutlu geçmesi öngörülüyor. Hava bugün parçalı ve az bulutlu, yarın ve pazar az bulutlu, pazartesi açık ve az bulutlu; salı ve çarşamba ise yine az bulutlu olacak.

Rüzgar, haftanın ilk yarısında güney ve batı yönlerden, ikinci yarısında ise kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli şekilde esecek.

