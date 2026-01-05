  • BIST 11498.38
Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, havanın az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçmesinin beklendiğini açıkladı.
Hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, 03–09 Ocak 2026 tarihleri arasını kapsayan hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, bölgenin genellikle yüksek basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Bu meteorolojik durum çerçevesinde 5 Ocak Pazartesi günü bölgede havanın az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği bildirildi.

Açıklamada, periyodun ilk yarısında en yüksek hava sıcaklığının iç kesimler ve sahillerde 15–17 °C dolaylarında seyretmesinin beklendiği ifade edildi. Rüzgârın ise genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi öngörülüyor.

