Hocanın, YÖK 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Törenine katıldı

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın, Türkiye’de Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni’ne katıldı.

YÖDAK’tan verilen bilgiye göre, TC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde gerçekleştirilen törene, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye’deki ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerin rektörleri, akademisyenler ve davetliler de katıldı.

Törende, Türkiye yükseköğretim sisteminde yürütülen kalite, dijitalleşme, araştırma ekosisteminin güçlendirilmesi ve uluslararasılaşma çalışmalarıyla ilgili değerlendirmeler yapıldı.

Tören çerçevesinde KKTC yükseköğretiminde kalite güvencesi, uluslararası iş birlikleri ve öğrenci refahı konularında yürütülen çalışmalara ilişkin temaslarda bulunan Prof. Dr. Hocanın, YÖK yetkilileri ve rektörlerle, iki ülke arasında akademik entegrasyonun güçlendirilmesi, kalite güvencesi süreçlerinin geliştirilmesi ve öğrenci refahının artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Temaslarına ilişkin, “Yükseköğretimde Türkiye ile KKTC arasındaki güçlü iş birliği, akademik kaliteyi ve kurumsal dayanışmayı artırmaktadır” diyen Prof. Dr. Hocanın, KKTC yükseköğretim sisteminin, uluslararası standartlarla uyumlu gelişimini sürdürmeye devam ettiğini vurguladı.