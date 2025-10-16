İskele açıklarında KKTC’ye izinsiz giriş yapmak isteyen 20 kişi yakalandı

İskele açıklarında, KKTC’ye izinsiz giriş yapmak isteyen 20 Suriye uyruklu kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 16 Ekim 2025 tarihinde saat 00.15 sıralarında, İskele Boğaz Mevkii’nde, balıkçı barınağının yaklaşık 6 kilometre açığında bir tekne içerisinde bulunan Suriye uyruklu toplam 20 erkek şahıs, onaylanmış liman olmayan bir yerden KKTC’ye kanunsuz giriş yapmak isterken Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler tarafından tespit edildi.
Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.
