  • BIST 10373.33
  • Altın 5730.068
  • Dolar 41.8483
  • Euro 48.9656
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKATrump konuşuyordu: İsrail meclisinde "Filistin'i tanıyın" pankartı açıldı

İskele açıklarında KKTC’ye izinsiz giriş yapmak isteyen 20 kişi yakalandı

» »
İskele açıklarında KKTC’ye izinsiz giriş yapmak isteyen 20 kişi yakalandı
İskele açıklarında KKTC’ye izinsiz giriş yapmak isteyen 20 kişi yakalandı

İskele açıklarında, KKTC’ye izinsiz giriş yapmak isteyen 20 Suriye uyruklu kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 16 Ekim 2025 tarihinde saat 00.15 sıralarında, İskele Boğaz Mevkii’nde, balıkçı barınağının yaklaşık 6 kilometre açığında bir tekne içerisinde bulunan Suriye uyruklu toplam 20 erkek şahıs, onaylanmış liman olmayan bir yerden KKTC’ye kanunsuz giriş yapmak isterken Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler tarafından tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İskele’deki kavgaya ‘Turizm Polisleri’nden zamanında müdahale16 Eylül 2025 Salı 22:50
  • BEM Onur Kandili Anı Futbol Turnuvası Tamamlandı16 Eylül 2025 Salı 10:21
  • Gazimağusa–Karpaz anayolunda kaza15 Eylül 2025 Pazartesi 13:55
  • Kuzey Kıbrıs Cittaslow Ağı Doğa Yürüyüşü15 Eylül 2025 Pazartesi 12:44
  • Muharrem Döveç Ortaokulu İskele'de açıldı15 Eylül 2025 Pazartesi 12:30
  • Avrupa Basketbol Şampiyonası Finali İskele Long Beach’te Dev Ekranda13 Eylül 2025 Cumartesi 20:18
  • Büyükkonuk’ta Kayıp Vatandaş İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor13 Eylül 2025 Cumartesi 09:44
  • Gazimağusa-İskele ana yolunda kaza: İki araç da dere yatağına düştü!10 Eylül 2025 Çarşamba 08:17
  • Rüşvet Skandalı: 7 Bin Euro ve 270 Bin TL Temin Eden Şahıs Tutuklandı09 Eylül 2025 Salı 14:08
  • Erhürman, Karpaz'da : Egemenlik hakkını almak için adayım, lafını etmek için değil06 Eylül 2025 Cumartesi 19:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti