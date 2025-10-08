İskele Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

İskele Belediyesi araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Özellikle zorlu arazilere ve yangın alanlarına müdahaleyi güçlendirecek B6 Dozer ile 3 adet yeni su tankerini araç filosuna dahil etti. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, araç filosuna yapılan bu önemli takviyenin, bölgeye verilen hizmetlerin kalitesini daha da yükselteceğini söyledi.

İskele Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak ve her koşulda etkin müdahale sağlayabilmek amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Belediye, son olarak 3 adet yeni su tankeri ile birlikte B6 Dozeri de filosuna kattı.

Yeni alınan B6 Dozer, özellikle yangın sırasında şiro (itfaiye) araçlarının giremediği engebeli arazilerde hizmet verecek. Bu araç sayesinde, hem yangın söndürme hem de altyapı, yol açma ve bakım çalışmalarında daha hızlı ve etkili müdahale mümkün olacak.

Yeni su tankerleri de temizlik, sulama, inşaat veya yangın söndürme gibi teknik ve genel ihtiyaçlar için kullanılacak.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, araç filosuna yapılan bu önemli takviyenin, bölgeye verilen hizmetlerin kalitesini daha da yükselteceğini söyledi. İskele Belediyesi olarak, sadece şehir merkezine değil, 21 köyüne de aynı kalitede hizmet götürme hedefinde olduklarını belirten Başkan Sadıkoğlu, yeni su tankerleriyle temizlik, sulama, inşaat veya yangın söndürmede önemli bir rahatlama sağlanacağını, B6 Dozerle de en zorlu arazilere dahi ulaşarak hem yangınlarda hem de bakım-onarım çalışmalarında hız kazanacaklarını vurguladı. Halka en iyi hizmeti sunmak için araç filosunu sürekli yenileceğini de söyleyen Başkan Sadıkoğlu, güçlü bir belediye yapısını her geçen gün daha da pekiştireceklerini belirtti.