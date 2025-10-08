  • BIST 10846.2
  • Altın 5417.639
  • Dolar 41.707
  • Euro 48.4559
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKATrump harita paylaşarak duyurdu: İsrail ilk çekilme hattını kabul etti!

İskele Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

» »
İskele Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor
İskele Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

İskele Belediyesi araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Özellikle zorlu arazilere ve yangın alanlarına müdahaleyi güçlendirecek B6 Dozer ile 3 adet yeni su tankerini araç filosuna dahil etti. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, araç filosuna yapılan bu önemli takviyenin, bölgeye verilen hizmetlerin kalitesini daha da yükselteceğini söyledi.

İskele Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak ve her koşulda etkin müdahale sağlayabilmek amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Belediye, son olarak 3 adet yeni su tankeri ile birlikte B6 Dozeri de filosuna kattı.

Yeni alınan B6 Dozer, özellikle yangın sırasında şiro (itfaiye) araçlarının giremediği engebeli arazilerde hizmet verecek. Bu araç sayesinde, hem yangın söndürme hem de altyapı, yol açma ve bakım çalışmalarında daha hızlı ve etkili müdahale mümkün olacak.

Yeni su tankerleri de temizlik, sulama, inşaat veya yangın söndürme gibi teknik ve genel ihtiyaçlar için kullanılacak.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, araç filosuna yapılan bu önemli takviyenin, bölgeye verilen hizmetlerin kalitesini daha da yükselteceğini söyledi. İskele Belediyesi olarak, sadece şehir merkezine değil, 21 köyüne de aynı kalitede hizmet götürme hedefinde olduklarını belirten Başkan Sadıkoğlu, yeni su tankerleriyle temizlik, sulama, inşaat veya yangın söndürmede önemli bir rahatlama sağlanacağını, B6 Dozerle de en zorlu arazilere dahi ulaşarak hem yangınlarda hem de bakım-onarım çalışmalarında hız kazanacaklarını vurguladı. Halka en iyi hizmeti sunmak için araç filosunu sürekli yenileceğini de söyleyen Başkan Sadıkoğlu, güçlü bir belediye yapısını her geçen gün daha da pekiştireceklerini belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Yüksek İdare Mahkemesi 148 Tasdik Memuru Atamasını Durdurdu08 Ekim 2025 Çarşamba 11:10
  • Merit’ten hayvan barınağına anlamlı katkı08 Ekim 2025 Çarşamba 11:00
  • Bir kez daha toplumu böldüler....“Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm Önerisi" oy çokluğu08 Ekim 2025 Çarşamba 10:54
  • Erhürman: “Kamu Yönetimini İzleme ve Yurttaş Şikayetlerini Değerlendirme Birimi” kurulacak08 Ekim 2025 Çarşamba 10:12
  • ‘İki Devletli Çözüm Karar Önerisi’nin üçüncü görüşmesi bugün08 Ekim 2025 Çarşamba 09:26
  • Gebele Bildirisi’nde Kıbrıs Türk halkıyla dayanışma mesajı08 Ekim 2025 Çarşamba 09:25
  • Erhürman: Her ilçeye bir hastane yapacakmış, 5 senedir bunları üçlü koalisyon mu engelledi?07 Ekim 2025 Salı 18:12
  • Liberal Demokrasi Hareketi, Tufan Erhürman’ı destekleme kararı aldı!07 Ekim 2025 Salı 16:13
  • Tatar: Türk dünyasının gençlerini buluşturacak Türk Gençlik Akademisi’ni KKTC’de kurmayı arzuluyoruz07 Ekim 2025 Salı 16:12
  • Yaz saati uygulaması 26 Ekim’de sona erecek07 Ekim 2025 Salı 15:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti