İskele Belediyesi’nden eğitime destek

» »
İskele Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde sosyal sorumluluk anlayışıyla anlamlı bir projeye daha imza attı.
Belediye, okullar, İskele ve 21 köy muhtarı ile iş birliği yaparak ihtiyaç sahibi ailelerin özellikle ilkokula giden çocuklarını belirledi ve onlara okul hayatlarında kullanabilecekleri araç gereçleri ulaştırdı.

İskele Belediye Başkanı da bu sabah Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele ile Şehit İlker Karter İlkokulu’nu ziyaret etti. Bahçede vakit geçiren çocuklarla sohbet etme imkanı da bulan Başkan Sadıkoğlu, yeni döneme hazırlıksız girme riski taşıyan çocukların tespit edilmesi konusunda kendileri ile işbirliğine giren okullara ve muhtarlara teşekkür etti.

İhtiyaç sahibi çocuklara çanta ve kırtasiye yardımı yapıldı

İskele Belediyesi, İskele’de bulunan Şehit İlker Karter İlkokulu ile Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele’de eğitim görev ve okula yeni başlayacak ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına eğitim seti armağan etti. İçerisinde okul çantası, beslenme çantası, kalemlik, suluk ve kırtasiye malzemelerinden oluşan eğitim setlerini bugün okullara ve muhtarlara teslim eden İskele Belediyesi, İskele ve köylerinde yaşayıp başka okullara giden çocukları da unutmadı. Onların eğitim setleri de köy muhtarlarına ailelere ulaştırılmak üzere teslim edildi. Böylece yeni döneme hazırlıksız girme riski taşıyan çocuklar, eğitimlerine daha güçlü bir başlangıç yapma imkânı buldu.

Başkan Sadıkoğlu ilkokulları ziyaret etti, çocuklarla buluştu

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla Şehit İlker Karter İlkokulu ile Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele’yi ziyaret etti. Öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Başkan Sadıkoğlu, çocuklarla sohbet ederek onların heyecanına ortak oldu. Çocukların okula mutlu ve donanımlı başlamaları için ellerinden gelen desteği sunmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Sadıkoğlu, bu süreçte iş birliği yapılan okul yönetimlerine ve köy muhtarlarına teşekkür etti.

Eğitime destek çalışmaları sürecek

İskele Belediyesi, sadece eğitim yılı başında değil yıl boyunca çocuklara yönelik sosyal ve eğitsel projeleri hayata geçirmeyi sürdürecek. Belediye, her çocuğun eşit şartlarda eğitim alabilmesi için çalışmalarına kararlılıkla devam edece.

