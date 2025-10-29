İskele'de kaçak botoks!

  • BIST 10871.08
İskele Belediyesi’nden kaçak botoks yapan ve izinsiz kuaför hizmeti veren iki işletmeye işlem
İskele Belediyesi’nden kaçak botoks yapan ve izinsiz kuaför hizmeti veren iki işletmeye işlem

İskele Belediyesi, halk sağlığını korumaya yönelik denetimleri kapsamında kaçak botoks uygulaması yapan ve izinsiz kuaför hizmeti veren iki iş yerinin faaliyetlerini durdurdu.

İskele Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü, gelen ihbar üzerine yaptığı kontrollerde, gerekli izinleri olmadan botoks uygulaması yapan bir iş yerinin faaliyetini durdurdu, cezai işlem uyguladı.

Denetim sırasında Tabipler Birliği’nden bir doktor da hazır bulundu. Klinik dışında bulundurulması yasak olan botoks amaçlı ürünler ile uyuşturucu etkili maddelere el konuldu. İşletmeye, Belediyenin yanında, “kullanılan ürünlerin gümrüğe beyan edilmediği” gerekçesiyle Gümrük Dairesi tarafından da cezai işlem uygulandı.

Söz konusu yerin yaşam alanı olarak kullanılması nedeniyle mühürleme işlemi yapılamadı.

Ayrıca, başka bir denetimde bir güzellik salonunun ruhsatında yer almamasına rağmen kuaför hizmeti verdiği tespit edilerek, güzellik salonunun faaliyeti geçici süreyle durduruldu.

    ÇOK OKUNANLAR
