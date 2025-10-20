  • BIST 10301.13
İskele'de rutin restoran kontrolleri devam ediyor

İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Denetim Bölüm Sorumlusu Cemal Kurteli amaçlarının cezai işlem uygulamak olmadığını, halk sağlığını korumanın öncelikleri olduğunu belirtti.
İskele’de rutin restoran kontrolleri devam ediyor

İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü, rutin restoran denetimlerine devam ediyor. Halk sağlığından hareketle hata ve eksikleri affetmeyen ekip, son gerçekleştirdiği denetiminde 2 işletmeye cezai işlem uygularken, 1 işletmenin ise faaliyetlerini geçici olarak durdurdu. İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Denetim Bölüm Sorumlusu Cemal Kurteli amaçlarının cezai işlem uygulamak olmadığını, halk sağlığını korumanın öncelikleri olduğunu belirtti.

ÇEVRE VE SAĞLIK DEBETİM BÖLÜMÜ, HATA VE EKSİKLERİ AFFETMİYOR

İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü, halk sağlığını korumak ve hijyen standartlarını yükseltmek amacıyla denetimlerine restoranlarda devam etti. Gerçekleştirilen denetimlerde 3 işletmeyi kontrol eden ekip, yapılan kontroller neticesinde 2 işletmeye cezai işlem uyguladı. İşletmelerden birine sunulan mal ve hizmetin sağlığa uygun olmaması, diğerine ise personelin sağlık kurallarına uymaması gerekçesiyle işlem yapıldı. Vatandaşların sağlığı ve güvenliği için gıda işletmelerine yönelik belirli periyotlarda denetimler gerçekleştiren Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü, bir işletmenin ise sağlık karnesiz personel çalıştırdığı ve hijyen kurallarına uymaması nedeniyle faaliyetlerini geçici olarak durdurdu.

 

KURTELİ: “AMACIMIZ CEZA KESMEK DEĞİL, HALK SAĞLIĞINI KORUMAK”

İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Denetim Bölüm Sorumlusu Cemal Kurteli, yapılan denetimlerin amacının cezai işlem uygulamak değil, halk sağlığını korumak olduğunu vurguladı. Kurteli açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Amacımız işletmeleri cezalandırmak değil, onları sağlık ve hijyen konusunda bilinçlendirmektir. Gıda güvenliği ve hijyen kuralları, halk sağlığının temelidir. Vatandaşlarımızın güvenle hizmet alabilmesi için denetimlerimizi düzenli ve titizlikle sürdüreceğiz.”

 

