Karakaya: İsias bir cinayettir, cezaları olası kastla verilmeli!

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, adalet yerini bulana kadar mücadeleye devam edeceklerini vurguladı, "İsias bir cinayettir! Cezaları olası kastla verilmeli!” dedi.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, Bolu’daki Grand Kartal Otel yangını davasında 11 sanığa 34’er kez müebbet hapis cezası verilmesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, adalet arayışlarının devam ettiğini vurguladı.

Karakaya, “Bizimle birlikte mücadelemize destek veren tüm yürekler, emsal kararların İsias katillerine de verilmesi gerektiğini bana ileten herkes; mücadele bitmedi!” ifadelerini kullandı.

Ruşen Yücesoylu Karakaya, “Adalet yerini bulana kadar hep birlikte haykırmaya devam! İsias bir cinayettir! Cezaları olası kastla verilmeli!” açıklamasını yaptı.

Öte yandan, İsias Otel'e ilişkin kamu görevlileri hakkında açılan dava, bilirkişi raporunun dosyaya ulaşmaması nedeniyle 6 Kasım'a ertelenmişti.