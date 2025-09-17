KEMAL ATAMAN'IN TUTUKLANMA KORKUSUYLA APAR TOPAR İZİN ALARAK ÜLKEYİ TERK ETTİĞİ İDDİA EDİLİYOR



Geçtiğimiz günlerde eski bir personeli tarafından tacize uğradığı iddiasıyla hakkında polise şikâyette bulunulan Kemal Ataman’ın, tutuklanma korkusuyla yurtdışına kaçtığı iddia edildi.



40 GÜNLÜK İZİNLE APAR TOPAR AYRILIŞ

Polise yapılan şikâyetin ardından panikleyen Ataman’ın aceleyle 40 günlük izin formu doldurduğu ve bu izinle birlikte yurtdışına çıktığı öğrenildi. Bu gelişme, kamuoyunda “kaçış” olarak yorumlandı.



DÖNÜP DÖNMEYECEĞİNE SORUŞTURMA KARAR VERECEK

Ataman’ın yakın çevresinden edinilen bilgiye göre, soruşturmanın akıbetine göre hareket edeceği ve ülkeye dönüp dönmeyeceğine o zaman karar vereceği ediliyor. Bu süreçte Ataman’ın süreci nasıl işleteceğini yakından takip ettiği bildirildi.



FİNANS ÇEVRELERİNDE ŞOK ETKİSİ

Özellikle iş ve finans çevrelerinde büyük yankı uyandıran iddialar, Ataman’ın yurtdışında kalmayı tercih etmesi halinde ülkedeki yatırımlarının akıbeti konusunda soru işaretleri yarattı. Ataman’ın suçlamalardan dolayı tutuklanma korkusu nedeniyle kalıcı olarak yurtdışına yerleşeceği söylentileri piyasada şok etkisi yaptı.



NE OLMUŞTU?

Geçmiş yıllarda gündeme gelen şikâyetlerde, Kemal Ataman’ın amiri olduğu dönemde “ayak tırnaklarına sürdüğü ojelerin rengi” ve “bacak bakımı” konularında personeline cinsel içerikli telkinlerde bulunduğu iddia edilmişti. Ataman hakkında yapılan bu şikâyet Lefkoşa Adli Şube’ye taşınmış, hukuk çevreleri ise Ataman’ın “cinsel taciz” suçlamasıyla tutuklanarak yargılanması gerektiğini vurgulamıştı.