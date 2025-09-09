KKTC’de Göç Yönetimi konusunda dijital dönüşüm konusunda teknik toplantı

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda “Göç Yönetim Sistemi ve Yazılımı” ile ilgili geniş kapsamlı teknik toplantı gerçekleştirildi.

KKTC İçişleri Bakanlığı’nın dijital dönüşüm çalışmaları çerçevesinde, göç ve muhaceret süreçlerinin çağdaş, hızlı ve şeffaf bir altyapıya kavuşturulması amacıyla kurulacak Göç Yönetim Sistemi ve Yazılımına yönelik önemli bir teknik toplantı yapıldı.

Toplantıya KKTC İçişleri Bakanlığı yanında; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Muhaceret Müdürlüğü temsilcileri ile Türkiye Cumhuriyeti Göç İdaresi Başkanlığı ve Türksat yetkilileri katıldı.

Bakan Oğuz: “Devlet hızlı hareket edecek, tasarruf sağlanacak”

Toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, göç yönetiminin ülkenin güvenliği ve kamu düzeni açısından hayati bir öneme sahip olduğuna dikkat çekti. Yapılacak sistemin, tüm kurumların birbirinden haberdar olarak hızlı işlem yapabilmesine imkân tanıyacağını ve herhangi bir mağduriyet yaşanmayacağını vurgulayan Oğuz, bu sayede devletin ciddi anlamda zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacağını ifade etti.

Oğuz ayrıca, kurulacak bu dijital sistemin kurumları birbirine bağlayarak entegre bir yapıya kavuşturacağını, böylece devletin karar alma ve uygulama süreçlerinde daha hızlı hareket edeceğini kaydetti.

Teknik Ayrıntılar Masaya Yatırıldı

Toplantıda, yeni sistemin teknik altyapısı, yazılım entegrasyonu, veri güvenliği, kurumlar arası eşgüdüm, eğitim süreçleri ve vatandaşlara sunulacak hizmetlerin daha etkin hale getirilmesi gibi başlıklar ele alındı. Ayrıca, göç ve muhaceret işlemlerinde dijital dönüşümün sağlayacağı avantajlar ve uygulama takvimi detaylı biçimde değerlendirildi.

Amaç: Daha Hızlı, Daha Güvenilir Hizmet

Kurulacak sistem sayesinde göç ve muhaceret işlemlerinin dijital ortamda tek merkezden yürütülmesi hedefleniyor. Böylelikle hem vatandaşların hem de yabancı uyruklu kişilerin işlemleri daha hızlı, şeffaf ve güvenilir şekilde gerçekleştirilebilecek.