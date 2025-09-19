KTTO heyeti Brüksel temaslarını tamamladı

KTTO’dan yapılan açıklamaya göre Oda Başkanı Turgay Deniz başkanlığındaki heyette, Yönetim Kurulu Üyeleri Omaç Cin ile Yüksel Akay, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven ve KTTO Brüksel Temsilcisi Lale Şener yer aldı.

Heyet, Avrupa Komisyonu Uyum ve Reformlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto ile görüştü. Görüşmede, Yeşil Hat Tüzüğü’nün kapsamının genişletilmesi, hellimin AB’ye ticaretinin başlaması, Yeşil Hat geçiş kapılarındaki sorunların çözülmesi ve yeni kapıların açılması talepleri dile getirildi. Ayrıca, AB mali yardımının özel sektöre daha etkin şekilde ulaşması, hibelerin kredi ve garanti mekanizmalarıyla desteklenmesi, Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün hayata geçirilmesi ve Kıbrıs Türk tarafının yeşil enerji dönüşümünde geri bırakılmaması gerektiği vurgulandı.

Avrupa Komisyonu Göç ve İçişleri Genel Müdürlüğü (DG HOME) Genel Müdür Yardımcısı Olivier Onidi ile yapılan görüşmede ise, Kıbrıs'ın Schengen bölgesine katılım süreci konuşuldu. Heyet, sürecin Yeşil Hat Tüzüğü’nün ruhuna uygun ilerlemesi gerektiğini belirterek, geçişlerin güvenli ve sorunsuz devam etmesinin önemini vurguladı.

Avrupa Komisyonu Tarım Genel Müdürlüğü (DG AGRI) Coğrafi İşaretler Bölümü Masa Şefi Joao Onofre ve ekibiyle yapılan toplantıda, hellimin Menşe İsmi Korumalı Ürün (PDO) tescilinde yaşanan sorunlar, hellimin Yeşil Hat üzerinden ticaretinin önünde duran engeller ile kırmızı toprak Kıbrıs patatesinin Coğrafi İşaret Tescil (PGI) süreci ele alındı.

Heyet, ayrıca Avrupa Komisyonu İstihdam Genel Müdürlüğü (DG EMPL) Genel Direktörü Mario Nava ile akşam yemeğinde bir araya gelerek işbirliği imkanlarını değerlendirdi.

Brüksel temasları kapsamında KKTC Brüksel Temsilcisi Gizem Alpman’ın daveti üzerine düzenlenen yemekte, AB kurumlarıyla yürütülen çalışmalar, temasların seyri ve gelecek dönemde işbirliği imkanları görüşüldü.

Heyet, Türkiye’nin Avrupa Birliği Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakçı ve Türkiye’nin Brüksel Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin ile de ayrı ayrı görüşerek Kıbrıs Türk toplumunun yaşadığı sorunları ve AB–Türkiye ilişkilerinin Kıbrıs konusuna yansımalarını değerlendirdi.

Avrupa Dış İlişkiler Servisi (EEAS) Batı Avrupa, Türkiye ve Doğu Akdeniz’den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emanuele Giaufret ve ekibiyle yapılan görüşmede, Kıbrıs Türk toplumunun Avrupa Birliği ile bütünleşme sürecinde karşılaştığı fırsatlar ve engeller ele alındı. KTTO heyeti, ticaretin artırılması, mali yardımların etkin kullanımı, yenilenebilir enerji ve yeşil dönüşüm konularındaki beklentilerini aktardı. Heyet bu görüşmede de 20 yılı aşkın süredir askıda bekleyen Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün hayata geçirilmesinin gerekliliği üzerinde durdu.

Heyet ayrıca, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Brüksel Temsilcisi Haluk Nuray ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğ (TÜSİAD) Avrupa Birliği Temsilcisi Dilek Aydın ile görüşmeler yaptı. Görüşmede AB–Türkiye ilişkileri ve iş dünyasının beklentileri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası heyeti, Brüksel temasları çerçevesinde Avrupa Girişimciler CEA-PME (Avrupa Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Konfederasyonu) Genel Sekreteri Stefan Moritz ile de bir araya geldi. Görüşmede, Oda’nın Avrupa’da özellikle küçük işletmeler nezdinde yürüttüğü ağ kurma faaliyetleri ve geleceğe dönük işbirliği projeleri ele alındı.