Ömür bitiyor, ev taksiti bitmiyor...

Konut fiyatlarının yüksekliği ve kredi faiz oranları, ev sahibi olmayı hayalden öteye taşıyamıyor. Uzun yıllara yayılan borç yükü, vatandaşları ömür boyu sürecek bir taksit sarmalına sokuyor.
Halkın Sesi Gazetesi’nin haberine göre, konut fiyatlarının yüksekliği ve kredi faiz oranlarının geri ödeme yükleri, ev sahibi olmayı neredeyse imkânsız hale getirdi. 

Ev hayali kuran çiftleri uzun yıllar sürecek bir ödeme yükü beklerken, asgari ücretle çalışan bir çiftin ev sahibi olması hayalden öteye gidemiyor.

Ortalama 150 bin Sterlin’lik bir daire için en az 40 bin Sterlin peşinat ödemek gerekiyor. Ardından 20-30 yıla varan taksit yükü altına giriliyor.

Yabancı para birimi üzerinden en uygun kredi taksitleri 800 Sterlin’den başlıyor.

Vatandaşın 100 bin Sterlin borç için aylık ödemesi 800 ila 1.000 Sterlin arasında değişiyor. 

Çoğunlukla 15 ila 30 yıl arasındaki vadelerle sunulan kredilerde ödemeler 40 yaşında ev alan bir vatandaşın borcunu 55 ile 70 yaşına doğru ancak tamamlayabilmesini mümkün kılıyor.

Kaynak: Halkın Sesi

