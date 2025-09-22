  • BIST 11519.22
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu 80'inci oturumunun üst düzey görüşmelerin yapılacağı haftasının bugün New York'ta başlayacağı ve tüm dikkatlerin BM Genel Kurulunun bir gün öncesinde düzenlenecek uluslararası görüşmeye çevrildiği kaydedildi.
Rum basını: Kıbrıs sorunu Filistin sorununun gölgesinde

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu 80’inci oturumunun üst düzey görüşmelerin yapılacağı haftasının bugün New York’ta başlayacağı ve tüm dikkatlerin BM Genel Kurulunun bir gün öncesinde düzenlenecek uluslararası görüşmeye çevrildiği kaydedildi.

BM Genel Kurulu oturumunun resmi açılışının öncesinde Filistin sorunuyla ilgili üst düzey bir toplantı yapılacağını yazan Fileleftheros gazetesi, “Kıbrıs Sorunu Filistin Sorununun Gölgesinde- Uluslararası Toplumun Farklı Yaklaşımlara Sahip Olduğu Aynı Bölgeden İki Problem” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, bu haftanın sonunda Kıbrıs sorununun da BM Genel Sekreterinin gündeminde olacağını ancak bunun uluslararası toplumun daha az dikkatini çektiğini belirtti.

Haberde, Gazze’deki savaşın birçok ülkenin gündemini değiştirdiği ve bu ülkelerin şu an İsrail ve Filistin sorunu karşısında farklı yaklaşımlar sergiledikleri de kaydedildi.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un bugün Kıbrıs saatiyle 22.00’de gerçekleştirilecek Filistin konulu üst düzey toplantıda hazır bulunacaklarını  belirtti.

Öte yandan bu üst düzey özel toplantının gölgesinde diğer bir bölgesel sorun olan Kıbrıs sorununun da BM Genel Sekreterini meşgul edeceğini kaydeden gazete, 27 Eylül Cumartesi günü BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le üçlü görüşme yapacağını anımsattı.

Bu görüşmenin katılımcıların bile herhangi bir “olumlu gelişme ortaya çıkmasını beklemediği” bir görüşme olduğunu öne süren gazete, bunun BM Genel Sekreterinin takvimine girmesinin sebebinin, Guterres’in Kıbrıs sorununa çözüm bulma çabalarına aktif olarak katılmaya devam ettiği mesajını vermek istemesinden kaynaklandığını savundu.

Haberde, Kıbrıs sorunundaki çabaların devam etmesine ilişkin BM Genel Sekreteri tarafından yapılacak açıklamaların yanı sıra yıl sonundan önce yapılması beklenen bir sonraki çok taraflı görüşmeyle ilgili verilecek mesajların önemli olduğu da kaydedildi.

Hristodulidis’in yapacağı görüşmeler

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in New York’ta olduğunu ve bugünden itibaren bir dizi temasta bulunmaya başlayacağını da yazan gazete, Hristodulidis’in bugün New York’ta Ürdün Kralı, yarın ise Suriye ve Lübnan cumhurbaşkanlarıyla temaslarda bulunacağını belirtti.

Çarşamba günü BM Genel Kurulunda konuşma yapacak olan Hristodulidis’in, New York’ta bir dizi görüşme yapacağı ifade edildi.

