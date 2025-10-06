  • BIST 10915.15
Rum Meteoroloji uyardı: “Barbara” yağmur ve fırtınayla geliyor

Rum Meteoroloji Dairesi, “Barbara” adı verilen alçak basınç sisteminin adaya doğru ilerlediğini ve önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişim yaşanacağını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Yunanistan’ın Orta kesimlerinde bulunan Barbara alçak basıncı doğuya doğru hareket ediyor ve Salı akşamından itibaren adayı etkisi altına alması bekleniyor.

Rum basınında yer alan habere göre, bugün gün boyunca yer yer artan bulutluluk görülecek. Bölgede zaman zaman kuvvetli rüzgarlar esecek. Hava sıcaklıkları iç kesimlerde ve kıyılarda yaklaşık 29 derece, yüksek dağlık bölgelerde ise 21derece civarında seyredecek.

Salı günü hava parçalı bulutlu olacak; akşam saatlerinden itibaren batı bölgelerinde başlayacak yerel sağanaklar ve yer yer gök gürültülü yağışlar, zamanla ülke genelinde etkili olacak.

Çarşamba ve Perşembe günleri de yer yer sağanak yağışlar ve gök gürültülü fırtınalar bekleniyor.

Rum Meteoroloji Dairesi, sıcaklıkların Perşembe gününe kadar kademeli olarak azalacağını ve mevsim normallerinin altına düşeceğini bildirdi.

