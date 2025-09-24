  • BIST 11265.92
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’nin yapılmasına ilişkin yürütülen çalışmaların durdurulmasına karar verdi. Karar, kongreye yönelik açılan iptal davası nedeniyle alındı.
Son dakika... CHP İstanbul Kongresi için durdurma kararı

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin çalışmaların durdurulmasına karar verdi. 

Mahkemenin 24 Eylül 2025 tarihli yazısında, tedbir kararının geçerliliğine dikkat çekilerek, “Verilen tedbir kararı henüz istinaf süreci başlamamış olup mahkememizce verilen karar güncel ve geçerlidir. Bu karar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından kaldırılmadan veya değiştirilmeden 24/09/2025 tarihinde yapılacak CHP İstanbul İl Kongresi seçimleri mahkeme kararına aykırıdır. Bu nedenle çalışmaların durdurulması gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.

