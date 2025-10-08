  • BIST 10771.31
SON DAKİKATrump harita paylaşarak duyurdu: İsrail ilk çekilme hattını kabul etti!

Türk Devletler Teşkilatı Sonuç Bildirgesi'nde tam bir hayal kırıklığı! Bildirgede KKTC'nin adı yok!

Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi Gebele Bildirisi yayınlandı...
Türk Devletler Teşkilatı Sonuç Bildirgesi'nde tam bir hayal kırıklığı! Bildirgede KKTC'nin adı yok!

Türk Devletleri Teşkilatı'nın 7 Ekim 2025 tarihinde düzenlenen 12. Zirvesi sırasında Devlet Başkanları tarafından kabul edilen Gebele Bildirisi aşağıdaki bağlantıda sunulmaktadır:

GEBELE BİLDİRİSİ

 

İşte Kıbrıs ile ilgili paragraf;

Kıbrıs sorununun, adadaki mevcut gerçeklere dayanarak, müzakere edilmiş, karşılıklı olarak kabul edilebilir ve uygulanabilir bir çözüme ulaştırılması ihtiyacını vurguladıklarını; Türk Dünyası’nın ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkıyla, eşit özden gelen haklarını güvence altına alma arzularında dayanışma içinde olduklarını ifade ettiklerini; 

