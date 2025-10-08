Türk Devletler Teşkilatı Sonuç Bildirgesi'nde tam bir hayal kırıklığı! Bildirgede KKTC'nin adı yok!

Türk Devletleri Teşkilatı'nın 7 Ekim 2025 tarihinde düzenlenen 12. Zirvesi sırasında Devlet Başkanları tarafından kabul edilen Gebele Bildirisi aşağıdaki bağlantıda sunulmaktadır:
İşte Kıbrıs ile ilgili paragraf;
Kıbrıs sorununun, adadaki mevcut gerçeklere dayanarak, müzakere edilmiş, karşılıklı olarak kabul edilebilir ve uygulanabilir bir çözüme ulaştırılması ihtiyacını vurguladıklarını; Türk Dünyası’nın ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkıyla, eşit özden gelen haklarını güvence altına alma arzularında dayanışma içinde olduklarını ifade ettiklerini;
