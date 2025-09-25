  • BIST 11397.18
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelecek

»
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Washington'da ABD Başkanı Trump ile görüşecek. Erdoğan-Trump görüşmesinde ticaret, yatırım, savunma sanayisi başta olmak üzere ikili işbirliğini güçlendirecek konular ele alınacak.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği ABD'nin New York şehrinden Washington'a geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump tarafından Beyaz Saray'da karşılanacak. Erdoğan ve Trump, Oval Ofis'te baş başa gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeğine katılacak.

Erdoğan-Trump görüşmesinde ticaret, yatırım, savunma sanayisi başta olmak üzere ikili işbirliğini güçlendirecek konular ele alınacak.

ABD Başkanı Trump'ın programında yer alan bilgiye göre, Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TSİ 18.00 civarı Beyaz Saray'da karşılayacak. İki liderin 15 dakikalık kameralar önündeki görüşmesi basına açık olacak. Erdoğan ve Trump daha sonra baş başa ve heyetlerle birlikte görüşecek ve öğlen yemeğine katılacak.

