Üç gün yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, bugünden itibaren üç gün yer yer sağanak beklendiğini belirtti. En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimler ve sahillerde 26-29 derece dolaylarında seyredecek.
Üç gün yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin 7-13 Ekim tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli; yağışlı günlerde ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Havanın bu akşam saatlerinden itibaren perşembe güne kadar yer yer sağanak yağmurlu, haftanın diğer günleri ise parçalı veya az bulutlu olması bekleniyor.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak; perşembe günü ise yer yer fırtınamsı rüzgar şeklinde esecek.

 

