Ülke Genelinde İkamet Kontrolleri: 5 Kişi Tutuklandı

Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, yasal statüsü olmadan ikamet eden 5 kişi tespit edildi.
Şahıslar tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
