Üstel: Adalet arayışımız bitmiş değildir, kararlı duruşumuz sürüyor

Başbakan Ünal Üstel, İsias Davası kapsamında bugün Adıyaman’da gerçekleştirilen duruşmanın ardından açıklama yaptı.
Üstel: Adalet arayışımız bitmiş değildir, kararlı duruşumuz sürüyor

Üstel, “Bugün, evlatlarımız, Şampiyon Meleklerimiz için süren adalet mücadelesinde Adıyaman’daki bir duruşmayı daha geride bıraktık” diyerek, davayı ilk günden itibaren yalnızca uzaktan takip etmediklerini, adaletin tecellisi için sürecin her aşamasında bizzat bulunduklarını vurguladı.

Yargılama süresince adalet yerini bulacak, İsias ortak davamızdır sözümüzün gereğini yerine getirmek için tüm imkanlarımızı seferber ettik” diyen Üstel, bilirkişi raporunda ortaya çıkan belge ve tespitlerin, yaşanan felaketin ciddiyetini ve olası kast taleplerinin ne kadar yerinde olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

 

Üstel, raporun ihmaller zincirinin doğal bir afeti nasıl felakete dönüştürdüğünü gözler önüne serdiğini ifade ederek, adalet mücadelesinin sürdüğünün altını çizdi:

“Mahkeme süreci devam ediyor. Adalet arayışımız bitmiş değildir. Ailelerimizle birlikte davadaki kararlı duruşumuz sürüyor.”

Başbakan Üstel, benzer acıların bir daha yaşanmaması ve her kurumun kullandığı yetkinin sorumluluğunu üstlenmesi için sürecin sonuna kadar takipçi olacaklarını vurguladı.

Üstel açıklamasını, “Şampiyon Meleklerimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, ailelerimize sabır, metanet ve güç diliyorum” sözleriyle tamamladı.

