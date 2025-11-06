"Yerel mahkeme isterse hemen tahliye kararı verebilir; Yüksekdağ için de karar emsal"

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, bugün yayınlanan "Demirtaş ve Kavala sürecinde neler olacak?" başlıklı yazısında, emekli büyükelçi, eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargıcı ve T24 yazarı Rıza Türmen'le konuştu. "Bugün, AİHM önünde bekleyen dava sayısı bakımında en fazla dava Türkiye’ye ait" diyen Öztürk, 23 bin civarındaki dosyanın Türk vatandaşlarına ait olduğunu ifade etti. Türmen, bu durumu, "Türk insanı, ülkesinde bulamadığı adaleti, adalet terazisi yanlış olduğu için dışarıda arıyor" diye yorumladı.

Öztürk, Türmen'e, AİHM'in ihlal kararını kesinleştirdiği eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Osman Kavala, Figen Yüksekdağ davalarını da sordu. Türmen, şu ifadeleri kullandı:

"AİHM bütün bu tutuklamaları siyasi buluyor"

"AİHM’in 18. maddeden ihlal kararı var. O madde şu: AİHM, devletin bu insanları siyasi amaçlarla tutukladığı görüşünde. Devlet bu siyasi amaçları gizliyor. Osman Kavala davasına bakarsınız, o dava Cumhurbaşkanı’nın beyanlarına dayanıyor. Dört, beş yıl hiçbir şey yapmayıp daha sonra Gezi eylemlerinin hükümeti devirme suçu teşkil ettiğini söylemesine dayanıyor. Tutuklamanın hiçbir delile dayanmamasına dayanıyor. AİHM bütün bu tutuklamaları siyasi buluyor.”

Ayrıca Türmen, AİHM'in Demirtaş hakkındaki ret kararının ardından yaşanacak sürece dair şunları söyledi:

“AİHM, Yerel Mahkeme’nin yerine Demirtaş hakkında beraat kararı veremez. Bu kararı uygulayacak olan tabii ki Yerel Mahkeme’dir. Demirtaş hakkında Yerel Mahkeme’nin tahliye kararı vermesi lazım. Avukatlar, tahliye talebinde bulundu. Yerel Mahkeme zaman kazanmak için belki, ‘Kararın ne olduğunu bilmiyoruz. Bize ulaşmasını ve tercüme edilmesini bekleyelim’ diyebilir. Yani bu yolla süreyi uzatma yoluna gidebilir. Ama isterse hemen tahliye kararı da verebilir.

"Karar, Figen Yüksekdağ için de emsal"

Tahliye kararının yanında yeniden yargılanması gerekecek. Bu kararın uygulanması demek yani tutuklama durumunda kararın uygulanması tahliye edilmesi demektir. Böylece ihlale son verilmiş olur. Ama bu yeterli değil. Bir de o ihlalden önceki durumun iadesi gerekir. Yani bu davadan beraat etmesi gerekir. Suçun, suç kaydının silinmesi, uğradığı zararın tazmini gerekir. Bunun için de yeniden yargılanması ve beraat etmesi lazım. O yargılamanın da AİHM kararına uygun olması zorunlu. Aynı davadan yargılanan Figen Yüksekdağ için de karar emsaldir.”

