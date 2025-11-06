  • BIST 10973.94
  • Altın 5436.311
  • Dolar 42.1108
  • Euro 48.5855
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAKeltlerden Azteklere: Cadılar Bayramı'nın kökenleri

"Yerel mahkeme isterse hemen tahliye kararı verebilir; Yüksekdağ için de karar emsal"

»
Eski AİHM Yargıcı Türmen, Sözcü yazarı Öztürk'e anlattı:
"Yerel mahkeme isterse hemen tahliye kararı verebilir; Yüksekdağ için de karar emsal"

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, bugün yayınlanan "Demirtaş ve Kavala sürecinde neler olacak?" başlıklı yazısında, emekli büyükelçi, eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargıcı ve T24 yazarı Rıza Türmen'le konuştu. "Bugün, AİHM önünde bekleyen dava sayısı bakımında en fazla dava Türkiye’ye ait" diyen Öztürk, 23 bin civarındaki dosyanın Türk vatandaşlarına ait olduğunu ifade etti. Türmen, bu durumu, "Türk insanı, ülkesinde bulamadığı adaleti, adalet terazisi yanlış olduğu için dışarıda arıyor" diye yorumladı.

Öztürk, Türmen'e, AİHM'in ihlal kararını kesinleştirdiği eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Osman Kavala, Figen Yüksekdağ davalarını da sordu. Türmen, şu ifadeleri kullandı:

"AİHM bütün bu tutuklamaları siyasi buluyor"

"AİHM’in 18. maddeden ihlal kararı var. O madde şu: AİHM, devletin bu insanları siyasi amaçlarla tutukladığı görüşünde. Devlet bu siyasi amaçları gizliyor. Osman Kavala davasına bakarsınız, o dava Cumhurbaşkanı’nın beyanlarına dayanıyor. Dört, beş yıl hiçbir şey yapmayıp daha sonra Gezi eylemlerinin hükümeti devirme suçu teşkil ettiğini söylemesine dayanıyor. Tutuklamanın hiçbir delile dayanmamasına dayanıyor. AİHM bütün bu tutuklamaları siyasi buluyor.”

Ayrıca Türmen, AİHM'in Demirtaş hakkındaki ret kararının ardından yaşanacak sürece dair şunları söyledi:

“AİHM, Yerel Mahkeme’nin yerine Demirtaş hakkında beraat kararı veremez. Bu kararı uygulayacak olan tabii ki Yerel Mahkeme’dir. Demirtaş hakkında Yerel Mahkeme’nin tahliye kararı vermesi lazım. Avukatlar, tahliye talebinde bulundu. Yerel Mahkeme zaman kazanmak için belki, ‘Kararın ne olduğunu bilmiyoruz. Bize ulaşmasını ve tercüme edilmesini bekleyelim’ diyebilir. Yani bu yolla süreyi uzatma yoluna gidebilir. Ama isterse hemen tahliye kararı da verebilir.

"Karar, Figen Yüksekdağ için de emsal"

Tahliye kararının yanında yeniden yargılanması gerekecek. Bu kararın uygulanması demek yani tutuklama durumunda kararın uygulanması tahliye edilmesi demektir. Böylece ihlale son verilmiş olur. Ama bu yeterli değil. Bir de o ihlalden önceki durumun iadesi gerekir. Yani bu davadan beraat etmesi gerekir. Suçun, suç kaydının silinmesi, uğradığı zararın tazmini gerekir. Bunun için de yeniden yargılanması ve beraat etmesi lazım. O yargılamanın da AİHM kararına uygun olması zorunlu. Aynı davadan yargılanan Figen Yüksekdağ için de karar emsaldir.”

Yazının tamamı için tıklayın.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Özgür Özel'den Demirtaş'a "dokunulmazlık" özrü: Karşı mücadele verdik ama kusurumuz var, bugünkü genel başkan olarak özür dilerim04 Kasım 2025 Salı 17:29
  • Bakırhan, AİHM kararlarını hatırlattı: Demirtaş ve Yüksekdağ bir saniye bile geçmeden özgür kalmalı04 Kasım 2025 Salı 16:51
  • Bahçeli'den tek cümlelik kritik Demirtaş çıkışı: Tahliyesi, Türkiye için hayırlı olacaktır04 Kasım 2025 Salı 12:15
  • Ekim ayı enflasyonu açıklandı: Yıllık artış %32,8703 Kasım 2025 Pazartesi 11:55
  • Özgür Özel: Deprem davaları, oyalama taktiğiyle çıkmaza sürükleniyor!02 Kasım 2025 Pazar 16:51
  • İsias davasında bilirkişi raporu açıklandı: Üç kamu görevlisine sorumluluk atfedildi02 Kasım 2025 Pazar 11:29
  • Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevindeki odasında ölü bulundu!01 Kasım 2025 Cumartesi 12:33
  • Erdoğan–Bahçeli hattında kriz büyüyor01 Kasım 2025 Cumartesi 12:31
  • Karakaya: İsias bir cinayettir, cezaları olası kastla verilmeli!01 Kasım 2025 Cumartesi 09:49
  • PFDK'dan 149 hakeme "bahis oynama" gerekçesiyle men cezası01 Kasım 2025 Cumartesi 09:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti