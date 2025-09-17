YÖK’ten “üniversitelerden kaydı silinen öğrencilere” ilişkin açıklama

Açıklamada, söz konusu rakamın mezuniyet, yatay geçiş, başka programa kayıt, üniversite tarafından kaydın silinmesi, öğrencinin talebi veya vefat gibi tüm nedenleri kapsadığı belirtildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), son günlerde gündeme gelen “2015-2025 yıllarında 19 milyonu aşkın öğrencinin üniversite eğitimini bıraktığı” yönündeki iddialara yazılı bir açıklama ile yanıt verdi.

Açıklamada, 1 Ocak 2015’ten bu yana açıköğretim, ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarında kendi isteğiyle kaydını sildiren öğrenci sayısının 2 milyon 806 bin 779 olduğu bildirildi.

Bu öğrencilerden 1 milyon 405 bin 830’unun farklı bir yükseköğretim programında kaydının devam ettiği kaydedildi. YÖK, “Dolayısıyla son 10 yıl 9 ayda, kendi isteğiyle kaydını sildirerek 'yükseköğretim öğrencisi' vasfını yitiren kişi sayısı 1 milyon 400 bin 949'dur” bilgisini paylaştı.

ÜNİVERSİTE TARAFINDAN KAYDI SİLİNENLER VE MEZUNLAR

Açıklamaya göre, başarısızlık, ders kaydını yenilememe veya eksik belge gibi nedenlerle üniversite tarafından kaydı silinen öğrenci sayısı 4 milyon 398 bin 166 oldu.

Aynı dönemde, 10 milyon 65 bin 72 öğrencinin mezun olduğu, 1 milyon 986 bin 993 öğrencinin ise yatay geçiş, aktarma veya başka bir programa kayıt yaptırarak yükseköğretimine devam ettiği ifade edildi.

YÖK, bu süreçlerde öğrencilerin önceki programlardan kaydının silinip yeni programa kayıt yapıldığını, ayrıca 11 bin 598 öğrencinin vefat nedeniyle kaydının silindiğini aktardı.

YÖK’TEN NETLEŞTİRME

YÖK açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Dolayısıyla 19 milyon 268 bin 608 rakamı, çeşitli nedenlerle (mezuniyet, yatay geçiş, aktarma, başka programa kayıt yaptırma, üniversite tarafından kayıt silme, kendi isteğiyle kaydını sildirme, vefat) kayıt silme işlemi yapılan toplam öğrenci sayısını ifade etmektedir.”