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1 milyon 100 binden fazla öğrenci tekrar yüz yüze eğitime başladı

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Yunanistan’da ilk ve orta öğretimden 1 milyon 100 binden fazla öğrenci ve 127 bin öğretmen, eczanelerden dağıtılan hızlı sonuç veren test kitleri sayesinde tekrar yüz yüze eğitime başladı.
1 milyon 100 binden fazla öğrenci tekrar yüz yüze eğitime başladı

Yunanistan’da ilk ve orta öğretimden 1 milyon 100 binden fazla öğrenci ve 127 bin öğretmen, eczanelerden dağıtılan hızlı sonuç veren test kitleri sayesinde tekrar yüz yüze eğitime başladı.

Ücretsiz Covid-19 test kitleri, ülkenin dört bir yanındaki eczaneler tarafından, sosyal güvenlik numarasıyla kayıtlı olan eğitimcilere ve öğrencilere derslere katılmadan önce 24 saate kadar test edilmeleri için dağıtıldı. Liselerde bu uygulama yürürlükteydi.

Öğrenci ve öğretmenler yaptıkları testin sonucunu “self-testing.gov.gr” platformunda yayınlamak zorunda. Negatif çıkması halinde okula gitmelerine onay veren bir not veriliyor. Aksi durumda Covid-19’a yakalandıklarının kesin sonucunu veren yeni bir PCR testi yaptırmak zorundalar.

Yunanistan’da günlük vakaların 3 binin altına düşmesi ile ülkede tekrar normalleşme süreci başladı. Geçtiğimiz hafta, salgınla le mücadele kapsamında 6 aydır kapalı olan restoran ve kafeler, dış mekanlarında yeniden hizmet vermeye başladı.

YUNANİSTAN TURİZM SEZONUNA HAZIRLANIYOR

Covid-19 salgını sonrası 2020 yılında son dönemlerin en kötü turizm sezonunu yaşayan Yunanistan’da kısıtlamalar gevşetilerek plajlar yeniden halka açıldı.

Yunanistan 15 Mayıs’tan itibaren yabancı turistleri de yeni turizm sezonu içerisinde karantinaya alınmaksızın ülkesine kabul edecek.

Yunanistan’da bu sezon tatil yapmak isteyenler geçen sene olduğu gibi uçak bileti almadan önce bir form dolduracak ve uçuş günü kendilerine gönderilen barkodlu formu havaalanında görevlilere göstermesi gerekecek.

Yunanistan’da turizm gelirleri ülkenin gayri safi milli hasılasının yüzde 20’sine tekabül ediyor. Birçok Yunan siyasi bu yaz sezonunun 2020’deki gibi geçmesi durumunda ülke ekonomisinin ağır yara alacağı görüşünde.

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