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1 Ocak'ta resmen başlıyor: IBAN'a para transferinde bu açıklamayı yazmak artık zorunlu olacak

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla kayıt dışı ekonomi ve terör finansmanını engellemek amacıyla para transferlerinde yeni yükümlülükleri devreye alacak.
1 Ocak'ta resmen başlıyor: IBAN'a para transferinde bu açıklamayı yazmak artık zorunlu olacak

Yayınlanan yeni tebliğle birlikte 200 bin TL ve üzerinde işlem yapacak kullanıcıların, para transferinin detayına ilişkin en az 20 karakter uzunluğunda açıklama yazmaları zorunlu tutulacak.

Son yıllarda yükselişe geçen dolandırıcılık vakaları ve mobil-internet bankacılığı üzerinden elde edilen yasa dışı gelirlerin artması üzerine harekete geçen Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün yayınladığı yeni tebliğ ile 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla para transferlerinde uygulanacak kısıtlamaların detaylarını paylaştı. 

IBAN'A PARA TRANSFERİNDE AÇIKLAMA ZORUNLULUĞU

Bankaların IBAN üzerinden yapılan EFT, Fast ve havale gibi para transferleri sırasında gönderim amacında yer verdiği seçeneklerin dışında kalan 'diğer' ve 'bireysel ödeme' seçeneğini işaretleyen kullanıcılar, 200 bin TL ile 2 milyon TL  arasında kalan tutarlarda para transferleri için en az 20 karakter uzunluğunda açıklama girmek zorunda kalacak. 

Açıklama kısmında para transferinin hangi amaçla yapıldığına ilişkin detaylı bilgiye yer verilecek. 

Bakanlığın konuya ilişkin yayınladığı tebliğde şu ifadelere yer verildi:

"Bankalar ile ödeme ve elektronik para kuruluşları, elektronik transfer işlemleri ve havalelerde müşteriye işlemin mahiyetinin beyanı için en sık kullanılan işlem türlerini seçenek olarak sunar. Ancak elektronik transfer işlemleri ve havalelerde, işlemin mahiyetinin beyanı için sunulacak seçeneklerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca elektronik transferler için belirlenen başlıklar haricinde asgari olarak; gayrimenkul alım ödemesi, motorlu taşıt alım ödemesi, borç verme/borç ödeme, hediye/bağış/yardım, vergi/resim/harç ödemesi, tazminat/sigorta ödemesi, avukatlık/danışmanlık/müşavirlik ödemesi, sağlık ödemesi, kripto/dijital varlık, şans oyunları/bahis ödemesi, eğlence/sosyal medya ödemesi başlıklarının yer alması zorunludur. Müşteriye sunulan seçenekler arasında işlemin mahiyetine ilişkin somut bilgi içermeyen, genel mahiyette “diğer” veya “bireysel ödeme” gibi başka seçeneklerin olması ve bunların müşteri tarafından seçilmesi durumunda, işlemin mahiyetine ilişkin olarak en az 20 karakter uzunluğunda işlem açıklaması temin edilir"

 

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