  • BIST 10370.71
  • Altın 4323.886
  • Dolar 40.2765
  • Euro 46.7772
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 35 °C
SON DAKİKAABD Başkanı Trump: 'Rejim değişikliği neden olmasın?'

10. Girne Çarşı Şenliği Ziya Rızkı Caddesi’nde başlıyor

» »
Girne Belediyesi tarafından bu yıl 10. kez düzenlenecek Çarşı Şenliği, 30–31 Temmuz ve 1 Ağustos tarihlerinde Ziya Rızkı Caddesi’nde gerçekleştirilecek.
10. Girne Çarşı Şenliği Ziya Rızkı Caddesi’nde başlıyor

Girne Belediyesi tarafından geleneksel hâle getirilen Girne Çarşı Şenliği, bu yıl 10. kez düzenleniyor.

Renkli etkinlikleri ve keyifli atmosferiyle her yaştan katılımcıya hitap edecek olan şenlik, 30–31 Temmuz ve 1 Ağustos 2025 tarihlerinde Ziya Rızkı Caddesi’nde hayat bulacak.

Şenlik kapsamında her gün saat 17.00 ile 23.00 arasında; canlı DJ performansları, indirimli ürünlerin yer aldığı satış alanları, yiyecek stantları, maskotlar ve çocuklara yönelik şişme oyun parkı ziyaretçilerle buluşacak.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Kordonboyu’nda park ücretli oluyor: Ödemeler Dijital Parkmetre ile yapılacak16 Haziran 2025 Pazartesi 10:48
  • Girne’de kaçak döviz bürosu: Üç kişi tutuklandı, bir kişi ikinci kattan atladı15 Haziran 2025 Pazar 15:36
  • Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti!07 Haziran 2025 Cumartesi 17:46
  • Lapta ve Alsancak'ta su sıkıntısı07 Haziran 2025 Cumartesi 14:37
  • Üstel 2026 KKTC için bir dönüm noktası olacağını öne sürdü25 Mayıs 2025 Pazar 14:03
  • Kervansaray Plajı yenilendi22 Mayıs 2025 Perşembe 09:58
  • Kayalar-Sadrazamköy arası ana yol güzergâhında yol yapım çalışması başlatıldı17 Mayıs 2025 Cumartesi 14:24
  • Girne'de bugün elektrik kesintisi olacak15 Mayıs 2025 Perşembe 08:55
  • Çatalköy’de silahlı saldırı: Park halindeki araca ateş açıldı11 Mayıs 2025 Pazar 21:22
  • Girne'de iş yeri denetimleri04 Mayıs 2025 Pazar 10:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti