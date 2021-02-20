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1500 TL destek ödemesi yapılacak

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1500 TL’lik destek ödemeleriyle ilgili karar Resmi Gazete’de yayınlandı
1500 TL destek ödemesi yapılacak

Bakanlar Kurulu’nun koronavirüs tedbirleri ve genel ekonomik kriz nedeniyle ekonomik açıdan sıkıntı yaşayan ve otellerde, kumarhanelerde (casinolarda) ve turizm ve seyahat acentesinde çalışan sigortalı çalışanlara işyerindeki istihdamının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Aralık 2020 ayına mahsuben 1,500 TL istihdam destek ödemesi yapılmasını düzenleyen Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi (Değişiklik) Tüzüğü yürürlüğe girdi.

Ayrıca Ercan Devlet Havalimanı’nda faaliyet gösteren işyerlerinde (inşaat faaliyetleri hariç) çalışan sigortalı çalışanlara işyerindeki istihdamının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Aralık 2020 ayına mahsuben 1,500 TL istihdam destek ödemesi yapılacak.

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