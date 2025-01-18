16 okulda toplam bin 603 öğrenciye güvenli internet eğitimi

Telsim ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın 15 yıldır sürdürdüğü ve Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın gönüllü üyelerinin verdiği “güvenli internet eğitimleri”nin birinci dönemi tamamlandı.

Telsim’den yapılan açıklamaya göre, birinci dönemde 16 okulda toplam 1603 öğrenci bu eğitimleri aldı.

19 Mayıs Türk Maarif Koleji, Oğuz Veli Ortaokulu, Şht. Turgut Ortaokulu, Güzelyurt Türk Maarif Koleji, Canbulat Özgürlük Ortaokulu, Osman Nejat Konuk Ortaokulu, Girne Doğa Koleji, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Dr. Suat Günsel Koleji, Lapta Yavuzlar Lisesi, Esentepe Ortaokulu, Girne Amerikan Koleji, Necat British Girne Koleji, Doğu Akdeniz Doğa Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Atleks Sanverler Ortaokulu olmak üzere toplamda 16 okul ve 1603 öğrenci güvenli internet eğitimini tamamlamış oldu.

Şubat tatilinden sonra da devam edecek eğitimlerde toplam 26 okulda yaklaşık 3 bin 500 öğrenciye daha ulaşılması planlanıyor.

Eğitimler çerçevesinde Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın gönüllü üyeleri Erkan Emirzade, Esat Gürhan, Medine Albayrak, Nimet Hamdi, Ali Candemir, Fatoş Özbingül ve Telsim’den IT ve VAS’tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Togan Çakmak ile IT&ISP Proje Yöneticisi Salih Bayır tarafından tüm 6. sınıf öğrencilere, internette karşılaşabilecekleri riskler, zararlı yazılımlar, kişisel bilgi güvenliği, yapay zeka ve dijital ayak izlerini nasıl korumaları gerektiğiyle ilgili bilgiler aktarıldı.