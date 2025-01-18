  • BIST 9977.94
  • Altın 3091.272
  • Dolar 35.4118
  • Euro 36.3931
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAPolonya, AB Konseyi dönem başkanlığını devraldı

16 okulda toplam bin 603 öğrenciye güvenli internet eğitimi

» »
"Güvenli internet eğitimleri”nin birinci dönemi tamamlandı; 16 okulda toplam bin 603 öğrenciye eğitim verildi.
16 okulda toplam bin 603 öğrenciye güvenli internet eğitimi

Telsim ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın 15 yıldır sürdürdüğü ve Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın gönüllü üyelerinin verdiği “güvenli internet eğitimleri”nin birinci dönemi tamamlandı.

Telsim’den yapılan açıklamaya göre, birinci dönemde 16 okulda toplam 1603 öğrenci bu eğitimleri aldı.

19 Mayıs Türk Maarif Koleji, Oğuz Veli Ortaokulu, Şht. Turgut Ortaokulu, Güzelyurt Türk Maarif Koleji, Canbulat Özgürlük Ortaokulu, Osman Nejat Konuk Ortaokulu, Girne Doğa Koleji, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Dr. Suat Günsel Koleji, Lapta Yavuzlar Lisesi, Esentepe Ortaokulu, Girne Amerikan Koleji, Necat British Girne Koleji, Doğu Akdeniz Doğa Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Atleks Sanverler Ortaokulu olmak üzere toplamda 16 okul ve 1603 öğrenci güvenli internet eğitimini tamamlamış oldu.

Şubat tatilinden sonra da devam edecek eğitimlerde toplam 26 okulda yaklaşık 3 bin 500 öğrenciye daha ulaşılması planlanıyor.

Eğitimler çerçevesinde Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın gönüllü üyeleri Erkan Emirzade, Esat Gürhan, Medine Albayrak, Nimet Hamdi, Ali Candemir, Fatoş Özbingül ve Telsim’den IT ve VAS’tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Togan Çakmak ile IT&ISP Proje Yöneticisi Salih Bayır tarafından tüm 6. sınıf öğrencilere, internette karşılaşabilecekleri riskler, zararlı yazılımlar, kişisel bilgi güvenliği, yapay zeka ve dijital ayak izlerini nasıl korumaları gerektiğiyle ilgili bilgiler aktarıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • AÖA’nın eğitim ve öğretim programları yeniden düzenlendi11 Kasım 2024 Pazartesi 14:41
  • UKÜ'de otobüs öğrenciye çarptı!12 Ekim 2024 Cumartesi 09:47
  • Nazım Çavuşoğlu, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nü kutladı05 Ekim 2024 Cumartesi 11:28
  • KTÖS: “Birlik, mücadele ve dayanışma ruhunu daha ileriye taşıyacağız!”03 Ekim 2024 Perşembe 12:21
  • Çavuşoğlu, üniversite temsilcileri ve YÖDAK üyeleriyle toplantı yaptı: Kaliteyi artırmak için iş birliği şart26 Eylül 2024 Perşembe 14:10
  • Vedat Kaner Vakfı Yükseköğrenim Destek Bursu İmza Töreni Gerçekleşti24 Eylül 2024 Salı 14:40
  • Çavuşoğlu'ndan 2024-2025 eğitim öğretim yılına dair iyimserlikle dolu açıklama22 Eylül 2024 Pazar 13:56
  • ÖSYM Özel Yetenek Sınavı sonuçları açıklandı19 Eylül 2024 Perşembe 16:54
  • Akıl karıştıran açıklama! 100 Bin mi? 80 Bin mi?18 Eylül 2024 Çarşamba 09:54
  • Pediatri Kurumu: Eğitimde plan ve program zamanında yapılmalı16 Eylül 2024 Pazartesi 13:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti