17. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde 3 Basses konseri yarın gece

Konser, Bellapais Manastırı’nda saat 20.30’da başlayacak.



Deniz Plaza’nın Evsahipliğinde gerçekleştirilecek 3 BasSes Konserinde Opera Sanatçıları Zafer Erdaş, Tuncay Kurtoğlu ve Teyfik Rodos, Arjantinli şef ve piyanist Tulio Gagliardo eşliğinde Bizet Carmen, Bizet La Jolie Fille de Perth, Mozart Don Giovanni, N.Rimsky-Korsakof Sadko, G.Boito Mefisto, H.Purcell King Arthur, E. Alessio Cantemos Corazon, M. Leigh Man of la Mancha Operalarından seçme aryaların yanında Russian Folk Song “Moskow Nights”, F.Sinatra “My Way”, Russian Folk Song “Eyy Uhnem”, Russian Folk Song “Dorogoy Dlinnoyu”, T.Guliev Akşam Mahnısı, Kıbrıs Türküsü “Kebapçıların Şişi”, Anonim Türkü Anan Varmidur gibi halk türkülerinden de örnekler yorumlayacak.



Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği 17. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, Cumhurbaşkanlığı, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı işbirliğinde, Telsim Ana Sponsorluğu ile İletişim Sponsorluğunda ve Deniz Plaza, Rocks Hotel, Bellapais Gardens, Kybele Turizm, Huzur Ağaç, Major Music ve Kösezade Turizm’in katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

Festival 26 Ekim Cumartesi akşamı Bellapais Manastırı’nda Bellapais Gardens’ın ev sahipliğinde yer alacak Türk Piyanist Gökhan Aybulus’un Piyano Resitali ile devam edecek.