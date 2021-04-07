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20 milyon Türk kullanıcının bilgilerini sızdıran Facebook için BTK devreye girdi

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Gönderilen resmi yazıda, Türkiye’deki kullanıcılara ilişkin bilgiler ile alınan önlemlerin bir an önce bildirilmesi talep edildi
20 milyon Türk kullanıcının bilgilerini sızdıran Facebook için BTK devreye girdi

Kullanıcı verilerinin sızdırılması nedeniyle Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun hakkında resen inceleme başlattığı Facebook için bu kez Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) devreye girdi.

BTK, telefon numaralarından e-posta adreslerine, doğum tarihinden konumuna kadar özel bilgileri çalındığı iddia edilen yaklaşık 20 milyon Türk kullanıcıya ilişkin Facebook'tan açıklama istedi.

Facebook'taki 533 milyon kullanıcının verilerinin bir hacker platformunda ücretsiz olarak paylaşıldığı haberleri üzerine kurum yetkilileri harekete geçti.

Yazı gönderildi

Facebook yetkililerinden konuya ilişkin bilgi talep eden BTK, 4 Nisan'da resmi yazı göndererek, durumdan etkilenen Türk vatandaşlarına ilişkin bilgiler ile alınan önlemlerin bir an önce bildirilmesini talep etti. "Business Insider" internet sitesinin haberinde, bir hacker platformunda 106 ülkeden 533 milyon Facebook kullanıcısının telefon numaraları ve kişisel verilerinin çevrim içi olarak ücretsiz paylaşıldığı iddiasında bulunulmuştu.

Yayımlanan kişisel bilgilerin 32 milyondan fazlasının ABD'den, yaklaşık 20 milyonunun Türkiye'den, 11 milyonunun Birleşik Krallık'tan, 6 milyonunun Hindistan'dan olduğu ifade edilen haberde, söz konusu bilgiler arasında telefon numaraları, konum bilgileri, doğum tarihleri, elektronik posta bilgilerinin bulunduğu aktarılmıştı. 

Oltalama saldırılarına karşı uyarı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da, veri güvenliğinin sağlanması için kullanıcıların, bilgileri ele geçirilenler arasında olmasalar da parolalarını değiştirmesi gerektiğini bildirdi.

Oltalama saldırılarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulunan Sayan, veri ihlali sonrası e-postalara veya telefon numaralarına gelen mesajlardaki linklere, e-postaya gelen zararlı içeriklere karşı tedbirli davranılmasının önem taşıdığını ifade etti.

Sayan, tahmin edilmesi zor parolaların kullanılmasını gerektiğinin altını çizerek, doğum tarihi, yakın kişi isimleri, telefonun son hanesi, ardışık sayılar, klavyedeki ardışık tuşların parolalarda kullanılmaması uyarısını yaptı.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu da devrede

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk Bilir (KVKK), herhangi bir ihlal olmaksızın herkesin kendisi hakkında veri işlenip işlenmediğini öğrenme hakkına sahip olduğunu belirterek, bugüne kadar kuruma veri ihlali gerekçesiyle 8 bin 728 başvuru yapıldığını, bunlardan 7 bin 25'inin sonuçlandırıldığını açıkladı.

Siber saldırılar nedeniyle, internet sitelerinin kullanıcılarının özel bilgilerinin sızdırılmasına ilişkin örnekler artıyor.

Türkiye'de "Yemek Sepeti", dünya genelinde ise sosyal paylaşım sitesi "Facebook" bu ihlallerden etkilenen internet siteleri arasında yer aldı.

Her iki siteyle ilgili ihlal bildirimlerinin ardından KVKK devreye girerek inceleme başlattı.

"Kişisel veri sizindir"

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk Bilir (KVKK), herhangi bir ihlal olmaksızın herkesin kendisi hakkında veri işlenip işlenmediğini öğrenme hakkına sahip olduğunu belirterek, bugüne kadar kuruma veri ihlali gerekçesiyle 8 bin 728 başvuru yapıldığını, bunlardan 7 bin 25'inin sonuçlandırıldığını açıkladı.

Bilir, "Kişisel veriler sizindir. Size ait olan sizde kalsın. Elbette veri paylaşılabilir ya da aktarılabilir ama bizim altını çizdiğimiz husus gereksiz, ölçüsüz veri paylaşımından sakınmalarıdır. Kişi herhangi bir ihlal olmaksızın kendisi hakkında veri işlenip işlenmediğini öğrenme hakkına sahip. Eğer işlenmişse bilgi talep etme hakkına sahip. Bugüne kadar 8 bin 728 başvuru kurula intikal etti. Bunlardan 7 bin 25'i sonuçlandırıldı" dedi.

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