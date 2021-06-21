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2020-2021 Ali Nesim Edebiyat Ödülleri Sahiplerini Buluyor

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Pandemi koşulları ve kuralları göz önünde bulundurularak, 22 Haziran 2021 Salı günü saat 19.00’da Lefkoşa Hidden Garden’da gerçekleştirilecek olan gecede, ödül alanlara ödülleri takdim edilecektir..
2020-2021 Ali Nesim Edebiyat Ödülleri Sahiplerini Buluyor

Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın önemli isimlerinden birisi olan, uzun yıllar Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği'nin Başkanlığını üstlenmiş ve 9 Mayıs 2014 tarihinde vefat eden Ali Nesim’in düşüncelerini, eserlerini ve Kıbrıs Türk Kültürünü yaşatmak için Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği tarafından  2016 yılından itibaren “Ali Nesim Edebiyat Ödülleri” verilmektedir.

Geçen yıl yaşanan Pandemi koşulları nedeniyle verilemeyen 2020 ödülleri bu yılki ödüllerle birlikte Pandemi koşulları ve kuralları göz önünde bulundurularak, 22 Haziran 2021 Salı günü saat 19.00’da Lefkoşa Hidden Garden’da gerçekleştirilecek olan gecede, ödül alanlara ödülleri takdim edilecektir..

 

2020 ve 2021 yılları itibarıyla ödül alanlar şöyle:

 

Özker Yaşın, VEFA ÖDÜLÜ

Nazif Süleyman Ebeoğlu, VEFA ÖDÜLÜ

İsmail Bozkurt, ONUR ÖDÜLÜ

Kâmil Özay, ONUR ÖDÜLÜ

Bülent Fevzioğlu, ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

Prof.Dr.Oğuz Karakartal, ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

Bülent Dizdarlı, ROMAN ÖDÜLÜ

Zeki Erkut, ROMAN ÖDÜLÜ

Havva Tekin, ÇOCUK YAZINI ÖDÜLÜ

Demet Mannaş Kervan, POLİSİYE ROMAN TEŞVİK ÖDÜLÜ

Kemal Caymaz, FANTASTİK ROMAN TEŞVİK ÖDÜLÜ

 

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