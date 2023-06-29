  • BIST 5.759,11
  • Altın 1601.206
  • Dolar 26.0405
  • Euro 28.3637
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

“2022’de Yeşil Hat üzerinden yapılan ticaret 14,6 milyon euro’yu aştı

» »
Avrupa Komisyonu, Yeşil Hat Tüzüğü’nün uygulanmasına ilişkin 2022 yılı raporu verilerine değinerek, 2022 yılında Yeşil Hat üzerinden yapılan ticaretin yüzde 138 artarak, 14,6 milyon euro'yu aşan bir "rekor" değere ulaştığını bildirdi.
“2022’de Yeşil Hat üzerinden yapılan ticaret 14,6 milyon euro’yu aştı

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliğinden rapora ilişkin yapılan açıklamada, bu değerin 2021 yılında 6,2 milyon euro’ya yakın olduğu anımsatılarak, Yeşil Hat üzerinden ticaret ve geçişlerde "önemli bir artış" yaşandığı belirtti. 

Açıklamada, Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıslı Türkler, diğer AB vatandaşları ve üçüncü ülke vatandaşlarının Yeşil Hat geçişlerinin yaklaşık 6 milyona ulaştığı ifade edilerek, 2021’de bu rakamın 2,3 milyon olarak kaydedildiği belirtildi. Bu artışın Covid-19 pandemisi ardından hayatın normale dönmüş olduğuna işaret ettiği de belirtildi. 

- AB, 2022 yılı için 33,4 milyon euro finansman ayırdı



 

Açıklamada, 2022 yılında Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Mali Yardım Programı’nın uygulanmasına ilişkin yıllık rapora da yer verilerek, AB’nin 2022 yılı için 33,4 milyon finansman ayırdığı kaydedildi.

Yıl içerisinde birçok çalışmanın yanında, 2007’den beri devam eden ve 2 binden fazla öğrencinin faydalandığı burs programının da finanse edildiği belirtilen açıklamada, 5 milyon euro’luk 2022 katkısıyla bu yıl yaklaşık 300 öğrencinin daha AB’de eğitim görmesinin sağlanacağına dikkat çekildi.

Açıklamada, 120'den fazla kültürel eseri restore eden veya koruma altına alan İki toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin çalışmalarını sürdürebilmesi için de 2,6 milyon euro verildiği hatırlatıldı.

Kıbrıs Türk toplumunun gıda güvenliği ve hayvan sağlığına ilişkin AB standartlarına uyum sağlamasına yardımcı olmak için Komisyon’un çalışmalarına devam ettiği belirtilen açıklamada, çalışmaların sonucunda Kıbrıslı Türk peynir üreticilerinin şartları karşıladıkları takdirde 'Χαλλούμι' (Halloumi)/'Hellim'in AB’de Korumalı Menşe Adı olarak tescil edilmesinden faydalanıp, Yeşil Hat üzerinden AB pazarına satış yapabilecekleri vurgulandı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nikos Hristodulidis ile Annita Dimitriu Brüksel’de olacak28 Haziran 2023 Çarşamba 13:25
  • Baf’a bağlı “Kuklia” (Kukla) köyünde arkeolojik kazılarda tarih fışkırdı23 Haziran 2023 Cuma 14:27
  • Limasol’da ikamet eden İsrailli bir iş insanının evine bombalı saldırı düzenlendi23 Haziran 2023 Cuma 13:11
  • Güney Kıbrıs Mistral füzeleri için anlaşma imzaladı21 Haziran 2023 Çarşamba 12:27
  • Güney Kıbrıs’ta ölümlü trafik kazaları düşüş gösterdi20 Haziran 2023 Salı 14:58
  • Rum Yönetimi Türkiye’nin FIR ihlallerini BM’ye şikayet etti19 Haziran 2023 Pazartesi 12:31
  • Güney’deki akaryakıt istasyonu sahipleri, yaşadıkları gelir kaybını protesto edecek19 Haziran 2023 Pazartesi 12:15
  • Hristodulidis beklediğini alamadı, AB önerisini taca attı19 Haziran 2023 Pazartesi 08:51
  • Güney Kıbrıs Otelciler Birliği PASİKSE’nin, KKTC’ye yönelik turizmle ilgili yıllık raporu18 Haziran 2023 Pazar 13:33
  • Rum Milli Muhafız Ordusunun “Nikitis-Dimitra 2023” kod adlı tatbikatı tamamlandı18 Haziran 2023 Pazar 12:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti