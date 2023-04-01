2023 Nisan aylık burç yorumları

Baharı artık iliklerimize kadar hissedeceğimiz bir ayın kapısını açıyoruz. Nisan ayında en önemli gökyüzü olayı elbette 20 Nisan'da yaşanacak olan 29 derece Koç burcundaki Güneş tutulması olacak.

Sonuçta tutulmalar astrolojide kadersel noktalar olan kuzey ve güney ay düğümlerine en yakınlarında gerçekleşen yeniay ve dolunay döngüleridir. Nisan ayında ise ilk gökyüzü olayımız 6‘sında 16 derece Terazi burcunda yaşayacağımız yeniay olacak.

Bu yeniay Koç - Terazi burcu aksında olduğu için öncelikle ilişkiler, diplomasi, harekete geçmek, ben ve biz vb. başlıklarda bize farkındalıklar yaşatacak gibi görünmekte. Yaralı şifacı Şiron’un da etkili bir biçimde işin içinde olacağı bu yeniay da artık taşıyamadığımız yükleri sırtımızdan atabilir ve yeni maceralara yelken açabiliriz.

Yeniay döneminde aynı zamanda güzellik tanrıçası Venüs, hayaller gezegeni Neptün ile olumlu bir görünüm içinde olacak, fakat bu süreçte para harcarken dikkatli olmanızı tavsiye edeceğim çünkü aldanma ve manasız alışverişler yapma olasılığımız hayli fazla.

Ayın ortasında ise Güneş şans gezegeni Jüpiter ile kavuşarak gücümüzü pekiştirecek de diyebiliriz. Ayın sonralarına doğru ise malum Koç burcundaki zorlu Güneş tutulmasını bir kenara koyarsak gökyüzünün genel anlamda olumlu bir görünümde olduğunu söylemek pek mümkün.

Bu ayın ekonomik portresinde ise, daha çok ayın sonuna doğru ekonomik anlamda bir kıpırdanma beklenmekte. Bu süreçte yine de yatırımlarınızda, paranızın kontrolünde fazla maceracı davranmamaya gayret edin derim.

Harika bir nisan ayı yaşamanızı gönülden dilerim.

NİSANDA AYIN BOŞLUKTA OLDUĞU ZAMANLAR

2 Nisan 2023 09:02:55- 2 Nisan 2023 13:57:18

4 Nisan 2023 16:49:55 - 5 Nisan 2023 00:51:03

6 Nisan 2023 15:42:46 - 7 Nisan 2023 09:29:15

9 Nisan 2023 12:09:09 - 9 Nisan 2023 15:56:33

11 Nisan 2023 13:47:43 - 11 Nisan 2023 20:33:04

13 Nisan 2023 17:14:09 - 13 Nisan 2023 23:42:06

15 Nisan 2023 18:15:42 - 16 Nisan 2023 01:56:44

17 Nisan 2023 21:56:50 - 18 Nisan 2023 04:09:12

20 Nisan 2023 07:12:30 - 20 Nisan 2023 07:29:37

22 Nisan 2023 06:41:09 - 22 Nisan 2023 13:10:54

24 Nisan 2023 15:14:56 - 24 Nisan 2023 21:58:25

27 Nisan 2023 02:40:40 - 27 Nisan 2023 09:29:45

29 Nisan 2023 13:52:45 - 29 Nisan 2023 21:59:09

KOÇ

Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar. Ayın ilk yarısında ana başlıklarınız; size açık düşman kişiler, mahkemeler, birden fazla kişi ile yürütülen faaliyetler (iş ortaklıkları) yazılı yahut sözlü birliktelikler ve en önemlisi evlilik hayatının yanında vekalet verdiğiniz insanlar, avukatınız, eşiniz, uzun süreli ilişkide olduğunuz insanla olan durumunuz gibi konular hakkında olacak. İkinci yarısında ise; irade gücünüz, arzularınız ve bireyselliğiniz başta olmak üzere, egonuz ve yapılandırdığınız dünyanız, görünen kişisel tercihleriniz ve sizi siz yapan bütün fiziksel ve psikolojik değerleriniz, sosyal anlamda sizi var eden ve hayatta konumlandığınız yeri ve tepkilerinizi içeren konular hakkında olacak gibi görünmekte.

BOĞA

Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar. Ayın ilk yarısında ana başlıklarınız; duyduğunuz güvensizlikler, sırlarınız, maddi ve manevi hapisler, darlık ve kısıtlanmalar, gizli kapaklı işler ve ilişkiler ve bunun yanında gizli düşmanlar, dedikodular, herkesten sakladığınız, görülmesini çok istemediğiniz yanlarınızı içeren konular hakkında olacak. İkinci yarısında ise; iş ve iş arkadaşları, gündelik hayatın koşturmaları, çalışma metotları, sağlık, hastalıklar, temizlik, hijyen konuları ve evcil hayvanlar, hizmet verdiğiniz alanlar, yanınızda çalıştırdığınız insanlar, hastalıklar, iş arkadaşları ve iş atmosferi gibi konular hakkında olacak gibi görünmekte.

İKİZLER

Merhaba sevgili İkizler ve yükseleni İkizler burcu olanlar. Ayın ilk yarısında ana başlıklarınız; sosyal çevre içinde yapılacak çalışmalar, gerçekleştirilecek toplumsal değişimler ve bunlar için kurulacak dernekler ve hayır işleri, insanlara yararlı olma ve bu amaç uğrunda kurulacak dostluklar, gruplar, dernekler, iş hayatınızdan, kariyerinizden kazandığınız gelirler, iyimser yanınızın başınıza açtığı olaylar hakkında olacak. İkinci yarısında ise; aşk hayatınız başta olmak üzere, tutkular, eğlence yaşamınız, kısa süreli ilişkiler, borsa, kumar, piyango gibi şans ve risk taşıyan işler, sanat, çocuk, hamilelik, yaratıcılık gerektiren alanlar ve iradenizin sınandığı konular, çocuklar, romantik ilişkiler, moda gibi konular hakkında olacak gibi görünmekte.

YENGEÇ

Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar. Ayın ilk yarısında ana başlıklarınız; Statü, toplumun sizi nasıl algıladığı, üstleriniz, patronlarınız, patronlarla ilişkileriniz, iş yapış şekliniz, başarı, herkesin gözü önünde olma, yükselme çabası, yaşam hedefleri, anne ve anneyle ilgili konular, mesleğiniz, kariyer alanlarınız, şan, şöhretiniz gibi konular hakkında olacak. İkinci yarısında ise; yaşam tarzınız, baba, kişisel bağlılıklar, alışkanlıklar, ev ve aile içi durumlar. Özellikle duygularınızın korunması, kökleriniz hakkında olabilecek gelişmeler, çok yakınızdaki insanlar, taşınmaz mallarınız, eviniz, maddi manevi miras konuları ve taşınmalar hakkında olacak gibi görünmekte.

ASLAN

Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar. Ayın ilk yarısında ana başlıklarınız; yurt dışı ile ilgili konular, yabancılar, yabancı diller, medya, satış-pazarlama işleri, öğretim görevlileri, yargıçlar, üst mahkemeler ve uzak akrabalar, felsefe, din, inanlar, hayatı sorgulama, anlamlandırma, uzun mesafeli yolculuklar, rüyalar, sıra dışı konular, sosyal bilinç, topluma nasıl ayak uydurduğunuz, akademik hayatınız gibi konular hakkında olacak. İkinci yarısında ise; yakın çevreniz, kardeşler, arkadaşlarınız hakkında olan durumlar, kardeş ilişkileri, yakın çevre ile olan iletişim, arkadaşlık ilişkileri, kısa yolculuklar, liseye kadar olan eğitim, uzun vadeli olmayan plan ve projeler, yayıncılık, pazarlama, halkla ilişkiler konular hakkında olacak gibi görünmekte.

BAŞAK

Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar. Ayın ilk yarısında ana başlıklarınız; finansal krizler, ölümler ve yeniden doğuş konuları, sizin ödemek zorunda olduğunuz veya size ödenmek zorunda olan nafaka, vergi iadesi gibi konular, ayrıca eş, sevgili, hayatınızdaki kişilerin parasal durumu, korkular, paylaşımlı kazançlar, borçlar, vergiler, ameliyatlar, cinsellik, ameliyat gibi konular hakkında olacak. İkinci yarısında ise; kazançlarınız, paralarınız, maddi varlıklarınız, para akışınız, güvenlik duygunuz, özgüveniniz, bunun yanında taşınabilir maddi değerleriniz, kısaca maddi bütün varlığınız hakkında olacak gibi görünmekte.

TERAZİ

Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar. Ayın ilk yarısında ana başlıklarınız; size açık düşman kişiler, mahkemeler, birden fazla kişi ile yürütülen faaliyetler (iş ortaklıkları), yazılı yahut sözlü birliktelikler ve en önemlisi evlilik hayatının yanında vekalet verdiğiniz insanlar, avukatınız, eşiniz, uzun süreli ilişkide olduğunuz insanla olan durumunuz gibi konular hakkında olacak. İkinci yarısında ise; irade gücünüz, arzularınız ve bireyselliğiniz başta olmak üzere, egonuz ve yapılandırdığınız dünyanız, görünen kişisel tercihleriniz ve sizi siz yapan bütün fiziksel ve psikolojik değerleriniz, sosyal anlamda sizi var eden ve hayatta konumlandığınız yeri ve tepkilerinizi içeren konular hakkında olacak gibi görünmekte.

AKREP

Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar. Ayın ilk yarısında ana başlıklarınız; iş ve iş arkadaşları, gündelik hayatın koşturmaları, çalışma metotları, sağlık, hastalıklar, temizlik, hijyen konuları ve evcil hayvanlar, hizmet verdiğiniz alanlar, yanınızda çalıştırdığınız insanlar, hastalıklar, iş arkadaşları ve iş atmosferi gibi konular hakkında olacak. İkinci yarısında ise; duyduğunuz güvensizlikler, sırlar, maddi ve manevi hapisler, darlık ve kısıtlanmalar, gizli kapaklı işler, ilişkiler ve bunun yanında gizli düşmanlar, dedikodular, herkesten sakladığınız, görülmesini çok istemediğiniz yanlarınızı içeren konular hakkında olacak gibi görünmekte.

YAY

Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar. Ayın ilk yarısında ana başlıklarınız, aşk hayatınız başta olmak üzere, tutkular, eğlence yaşamınız, kısa süreli ilişkiler, borsa, kumar, piyango gibi şans ve risk taşıyan işler, sanat, çocuk, hamilelik, yaratıcılık gerektiren alanlar ve iradenizin sınandığı konular, çocuklar, romantik ilişkiler, moda gibi konular hakkında olacak. İkinci yarısında ise; sosyal çevre içinde yapılacak çalışmalar, gerçekleştirilecek toplumsal değişimler ve bunlar için kurulacak dernekler ve hayır işleri, insanlara yararlı olma ve bu amaç uğrunda kurulacak dostluklar, gruplar, dernekler, iş hayatınızdan, kariyerinizden kazandığınız gelirler, iyimser yanınızın başınıza açtığı olaylar hakkında olacak gibi görünmekte.

OĞLAK

Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar. Ayın ilk yarısında ana başlıklarınız, yaşam tarzınız, baba, kişisel bağlılıklar, alışkanlıklar, ev ve aile içi durumlar, özellikle duygularınızın korunması, kökleriniz hakkında olabilecek gelişmeler, çok yakınızdaki insanlar, taşınmaz mallarınız, eviniz, maddi manevi miraslar ve taşınmaların hakkında olacak. İkinci yarısında ise; statü, toplumun sizi nasıl algıladığı, üstleriniz, patronlarınız, patronlarla ilişkileriniz, iş yapış şekliniz, başarı, herkesin gözü önünde olma, yükselme çabası, yaşam hedefleri, anne ve anneyle ilgili konular, mesleğiniz, kariyer alanlarınız, şan, şöhret gibi konular hakkında olacak gibi görünmekte.

KOVA

Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar. Ayın ilk yarısında ana başlıklarınız; yakın çevreniz, kardeşler, arkadaşlarınız hakkında olan durumlar, kardeş ilişkileri, yakın çevre ile olan iletişim, arkadaşlık ilişkileri, kısa yolculuklar, liseye kadar olan eğitim, uzun vadeli olmayan plan ve projeler, yayıncılık, pazarlama, halkla ilişkiler konuları hakkında olacak. İkinci yarısında ise; yurt dışı ile ilgili konular, yabancılar, yabancı diller, medya, satış-pazarlama işleri, öğretim görevlileri, yargıçlar, üst mahkemeler ve uzak akrabalar, felsefe, din, inanlar, hayatı sorgulama anlamlandırma ilgili konular, uzun mesafeli yolculuklar, rüyalar, sıra dışı konular, sosyal bilinç, topluma nasıl ayak uydurduğunuz, akademik hayatınız gibi konular hakkında olacak gibi görünmekte.

BALIK

Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar. Ayın ilk yarısında ana başlıklarınız; kazançlarınız, paralarınız, maddi varlıklarınız, para akışınız, güvenlik duygunuz, özgüveniniz, bunun yanında taşınabilir maddi değerleriniz, kısaca maddi bütün varlığınız hakkında olacak. İkinci yarısında ise; finansal krizler, ölümler ve yeniden doğuş konuları, sizin ödemek zorunda olduğunuz veya size ödenmek zorunda olan nafaka, vergi iadesi gibi konular, ayrıca eş, sevgili, hayatınızdaki kişilerin parasal durumu, korkular, paylaşımlı kazançlar, borçlar, vergiler, ameliyatlar, cinsellik, ameliyat gibi konular hakkında olacak gibi görünmekte.