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2023’ün İlk Haftasında Hava Bulutlu Olacak

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2023’ün İlk Haftasında Hava Bulutlu Olacak
2023’ün İlk Haftasında Hava Bulutlu Olacak

Meteoroloji Dairesi yeni yılın ilk haftasına ait meteorolojik bilgileri paylaştı.

Buna göre yılın son günü olan yarın ile yeni yılın ilk günü hava az bulutlu zamanla parçalı bulutlu olacak.

Havanın Pazartesi açık ve az bulutlu; Salı parçalı ve az bulutlu; Çarşamba açık ve az bulutlu; Perşembe az bulutlu zamanla parçalı bulutlu; Cuma ise az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç kesimler ve sahillerde 18 – 21 derece dolaylarında seyretmesi, rüzgarın Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

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