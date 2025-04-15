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23 Nisan Ruhu, Sanatla Renklenecek!

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Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin “Güzel Sanatlar Mart Sergisi”, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından, 17 Nisan Perşembe günü saat 16.30’da, Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonu’nda açılacak.
23 Nisan Ruhu, Sanatla Renklenecek!

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında özel olarak hazırladığı “Güzel Sanatlar Mart Sergisi”, 17 Nisan Perşembe günü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla açılacak. 18 akademisyen sanatçının eserlerinden oluşan sergi, saat 16.30’da Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı onuruna düzenlediği sergi; resim, heykel, seramik ve baskı resim olmak üzere 50 eseri bir araya getiriyor. Serginin küratörlüğünü Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Prof. Dr. Erdoğan Ergün üstleniyor. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi çatısı altında açılacak olan 471’inci sergi, 16 Mayıs Cuma gününe kadar ücretsiz olarak halkın ziyaretine açık olacak. Serginin açılışında aynı zamanda “Dünya Sanat Günü” kutlaması da gerçekleştirilecek.

Prof. Dr. Erdoğan Ergün: “471’inci sergimizi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nü birleştirerek sanatseverlerle buluşturmak bizler için büyük bir onur.”

“Sanat, bireyin özgür düşüncesini ifade etme biçimidir; tıpkı çocukların saf yaratıcılığı gibi, sınırsız ve umut doludur” ifadesini kullanan Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Prof. Dr. Erdoğan Ergün, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nün kesişiminde açılışını yapacağımız bu sergi, geleceğe dair umutlarımızı ve sanata olan inancımızı yansıtıyor” ifadesini kullandı.

“471’inci sergimizi, bu anlamlı iki günü birleştirerek sanatseverlerle buluşturmak bizler için büyük bir onur” diyen Prof. Dr. Ergün, “Sanat ile toplum arasındaki ilişkiyi güçlendirerek genç nesillerde estetik farkındalığı artırmayı hedeflediğimiz bu anlamlı serginin açılışına tüm halkımızı davet ediyoruz” ifadesini kullandı.

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