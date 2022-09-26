26 Eylül - 2 Ekim Haftalık Burç Yorumu

26 Eylül - 2 Ekim haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını yenilikler bekliyor. 26 Eylül - 2 Ekim haftası burç yorumlarına göre neler yaşanacak?

Hafta boyunca Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında nelerin beklediğini sizler için derledik.

26 EYLÜL - 2 EKİM HAFTASI BURÇ YORUMLARI

KOÇ

25'inde yeni ay, ortaklık sektörünüze düşüyor, bu da taahhütler söz konusu olduğunda yeni bir başlangıç yapmanın zamanı geldiği anlamına geliyor. (Bu romantik bir başlangıç veya iş yerinde yeni bir ortaklık olabilir.) Şu anda her türlü sözleşme imzalanıyor ve hayırlı bir başlangıç yapılıyor. Aşk arıyorsanız, Venüs'ün 29'unda Terazi'ye girişi, bazı yüksek kaliteli potansiyel randevuları çekmenize yardımcı olur.

BOĞA

25'inde yeni ay, günlük çalışma sektörünüze düşüyor, bu da ev veya ofisinizi toplamanın ve daha yumuşak bir iş akışı bulmanın zamanının geldiği anlamına geliyor. Bu aynı zamanda, özellikle gününüze daha fazla sakinlik ve meditasyon getiren düzenli bir fitness veya sağlık rutinine girmeniz (veya geri dönmeniz) için bir fırsattır. 29'unda, yönetici gezegeniniz Venüs'ün Terazi'ye girişi, basit şeylerde daha fazla güzellik bulmanıza yardımcı olur.

İKİZLER

Aşk ufukta olabilir, İkizler. 25'indeki yeni ay, romantizm ve yaratıcılık sektörünüze düşüyor; bu, uygulamalara geri dönme, akustik gitarınızı alma veya suluboya yaparak sadece birkaç saat tembellik yapma zamanınızın geldiği anlamına geliyor. Son zamanlarda çok fazla enerjiniz var ve bunun bir kısmını grup sohbetinizde atıp tutmak yerine sanatsal bir projeye yönlendirmek iyi olabilir.

YENGEÇ

25'inde yeni ay, ev ve aile sektörünüze düşerken, uzun zamandır gecikmiş olan yeni eve taşınma partisi düzenlemenin, bir apartman dairesi aramanın, yatak odanızın mobilyalarını yenilemenin veya nihayet o soy araştırma projesine başlamanın tam zamanı. Kariyerinizde işler gelişiyor, ancak bu hafta özel hayatınızın kamusal hayatınız kadar önemli olduğunu hatırlatıyor.

ASLAN

25'inde yeni ay iletişim ve günlük program sektörünüze düşerken, sabah sayfalarına ve günlük yürüyüşlere geri dönmenin zamanı geldi. Bu, gelen kutunuzu temizlemenin, askıda bıraktığınız arkadaşlarınıza geri dönmenin ve iş yerinizdeki takviminizi düzene koymanın tam zamanı. 29'unda Venüs Terazi'ye giriyor ve mahalle çevresinde güzel bir günlük geziler ve tarihler mevsimi başlatıyor. Tanıdık olanın tadını çıkarın.

BAŞAK

25'inde yeni ay kaynak sektörünüze düştüğünden, hesabınıza fazladan bir miktar para aktarılabilir, Başak. Merkür hala geri giderken, dolabınızı boşaltmak ve 2007'den çok fazla yer kaplayan tüm giymediğin elbiselerini satmak için bir online ikinci el mağazası kurmak için daha iyi bir zaman olmamıştı. Ayrıca mini ikramiye veya sürpriz fazla mesai ücreti şeklinde bir gelir artışı elde edebilirsiniz.

TERAZİ

25'inde, yeni ay burcunuza düşüyor, bu da genellikle kaçındığınız spot ışıklarının tadını çıkarmanızın zamanı geldiği anlamına geliyor. Yeni ay geliyorsa ve kendinizi hala biraz bitkin veya bunalmış hissediyorsanız, yeniden kendiniz gibi hissetmeye başlamanız gereken 29'unda, yönetici gezegeniniz Venüs burcunuza girene kadar bekleyin. Haftanın sonu, yeni bir saç kesimi yapmak ve en muhteşem benliğiniz gibi hissetmek için dışarı çıkmak için ideal bir zamandır.

AKREP

Tüm planlarınızı iptal etmek ve kış uykusuna yatmak için bir bahane bekliyorsanız, işte bu. 25'inde, yeni ay bilinçsiz sektörünüze düşer ve bu haftayı, bağırsaklarınızda hemen evet olmayan herhangi bir sosyal yükümlülüğe hayır demek için hafta yapar. Bununla birlikte, doğada veya meditasyon dersinde vakit geçirmek moralinizi yükseltir.

YAY

25'inde yeni ay arkadaşlık sektörüne düşerken, herkesi bir sezon değişikliği partisine davet etme zamanı. Bu yılın başlarında ofise döndüğünüzden beri buzları eritmekte sorun yaşıyorsanız, iş arkadaşlarınızla bağ kurmak için de harika bir fırsat. Bağlantılar sadece 29'unda, tatlı Venüs Terazi'ye girdiğinde artar. Kendinizden daha fazlasını dünyayla nasıl paylaşabilirsiniz?

OĞLAK

25'inde yeni ay, kamusal imaj sektörünüzde düşüyor, bu da kariyerinizde yeni bir başlangıç yapmanın zamanı geldiği anlamına geliyor. İster yeni bir işe başlıyor olun, ister mevcut pozisyonunuzda yeni bir başlangıç arıyor olun, bu haftanın enerjisini ileriye dönük hedeflerinizi netleştirmek için kullanın. 29'unda Venüs Terazi'de güneşe kavuştuğunda, bir arkadaşınız veya iş arkadaşınız tarafından harika liderliğiniz ve karizmanızla tanınırsınız. Ne yapıyorsan onu yapmaya devam et.

KOVA

25'inde yeni ay seyahat ve yüksek öğrenim sektörünüze düşerken, Pinterest'te gezinirken o kitabı okumak, o geziyi planlamak veya zihninizi tatile çıkarmak için uygun bir zaman. Başlamak için mükemmel anı beklediğiniz daha büyük bir projeniz (tez ödevi veya kitap önerisi gibi) varsa, şimdi tam zamanı. İşleri halletmek için ihtiyacınız olan ivmeye sahipsiniz.

BALIK

25'inde yeni ay, paylaşılan kaynaklar sektörünüze düşüyor, bu da bazı ortak finansal ve duygusal borçları netleştirmenin zamanı geldiği anlamına geliyor. Eşinizle ipotek başvurusu yapıyor, çift terapisine gidiyor ya da sonunda bir arkadaşınızla o duygusal kalbe sahip oluyor olsanız da şimdi hissettiğiniz stres daha sonra katarsis getirecektir. Venüs 29'unda Terazi'ye giriyor, şanslı finansal molalar ve arkadaşlardan ve sevdiklerinden bol bol cömertlik dönemi başlıyor.