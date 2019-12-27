27 Aralık 2019 Günün Önemli Gelişmeleri

LİBYA ASKER İSTEDİ

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Türkiye’den deniz, kara ve hava desteği istedi

Libya hükümeti Türkiye'den deniz, kara ve hava askeri desteği talep etti. Libya'nın talebi dünya medyası tarafından 'acil' koduyla duyuruldu. Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi Emrullah İşler “Libya'da BM'nin meşru gördüğü Ulusal Mutabakat Hükümetinin Türkiye’den askeri yardım talebine Türkiye olarak duyarsız kalamayız. 361 yıl ortak geçmişimiz olan Libya’nın Meşru hükümetinden gelen davete Türkiye olarak olumlu cevap vereceğiz” dedi.

İSRAİL’DEN ERDOĞAN İTİRAFI

Herzliya: İsrail'in çıkarına olan Türkiye ile anlaşmasıdır

İsrail dış istihbarat servisi Mossad'a yakınlığıyla bilinen Herzliya Enstitüsü, Doğu Akdeniz'de yaşananlarla ilgili İsrail'e öneride bulundu. Başkan Erdoğan'ın Türkiye'yi küresel bir güç haline getirdiğinin altı çizilen raporda, "Akdeniz'de İsrail'in çıkarına olan Türkiye ile anlaşmasıdır" ifadelerine yer verildi.

ÇAYCILIKTAN MÜDÜRLÜĞE

Doğan Doğru, öğrenciyken çaycılık yaptığı tiyatronun müdürü oldu

Konya'da üniversite öğrencisiyken harçlığını çıkarmak için Konya Devlet Tiyatrosunda çaycılık yapan Doğan Doğru, konservatuvar eğitimi aldıktan sonra aynı kurumdan çalışmaya başladı. Doğru, önce çaycılık ardından 14 yıl oyunculuk yaptığı kurumun müdürü oldu.

GÖÇMENLER MERKEL'İ KORKUTTU!

Yeni göç dalgası başladı. Merkel, Erdoğan’dan randevu aldı

Rusya ve rejim güçlerinin İdlib’e saldırmasıyla Türkiye’ye yeni göçmen akını başladı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasında yapılan göçmen mutabakatının muhafaza edilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret edeceğini açıkladı.

HERKESİN ÖNÜNDE TÜRKİYE'Yİ SAVUNDU

Trump: Türkiye katliamı durdurmak için çok çalışıyor

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı son dakika açıklamasında, Türkiye’yi savundu. Trump "Rusya, Suriye ve İran, İdlib bölgesinde binlerce masum sivili öldürüyor veya öldürme yolunda. Bunu yapmayın! Türkiye bu katliamı durdurmak için çok çalışıyor" dedi.