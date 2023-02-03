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30 yaşındaki Bobi, dünyanın en yaşlı köpeği rekorunu kırdı

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Portekizli Bobi, 30 yıl 266 günlük ömrüyle dünyanın en yaşlı köpeği olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Bobi, önümüzdeki mayısta 31 yaşına girecek.
30 yaşındaki Bobi, dünyanın en yaşlı köpeği rekorunu kırdı

Bobi adlı 30 yaşındaki bir köpek, Guinness tarafından dünyanın gelmiş geçmiş en yaşlı köpeği ilan edildi.

Rafeiro do Alentejo ırkından gelen Bobi, rekoru, ABD’de yaşayan 23 yaşındaki Chihuahua cinsi Spike‘tan devraldı. Guinness açıklamasında “Portekiz köpeği neredeyse asırlık bir rekor kırdı; şimdiye kadarki en yaşlı köpek olan Bluey (1910-1939), 29 yıl 5 ay yaşayan bir Avustralya sığır köpeğiydi” denildi.

Portekizli Bobi tüm hayatını, ülkenin güneyindeki Conqueiros köyünde, köpeklerini kendi yedikleri yiyeceklerle beslediklerini söyleyen Costa ailesiyle birlikte geçirdi.

Guinness Dünya Rekorları’nın internet sayfasında yer alan bilgilere göre, Bobi 1 Şubat itibarıyla dünyada 30 yıl ve 266 gün geçirmiş oldu.

Bekçi köpekleri sınıfından olan Rafeiro do Alentejo ırkının ortalama yaşam süresi 12 ila 14 yıl arasında.

1992’de Bobi’nin doğumunu kaydeden Portekiz’deki Leiria Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri, köpeğin yaşını teyit etti. Sahibi, yaşından dolayı Bobi’nin genelde arka bahçede zaman geçirdiğini, görme yeteneğinin kötüleşmesi sebebiyle çok fazla yürümediğini belirtti.

Bobi’nin yemekten sonra yatağında uzanmayı ve soğuk günlerde ateş başında zaman geçirmeyi sevdiği ifade edildi. Genelde baharatsız olarak ailenin tükettiği gıdaları yiyen Bobi, günde 1 litre su tüketiyor.

Köpeğin sahibi, Bobi’nin annesinin de 18 yıl yaşadığını vurguladı. Bu yılın mayıs ayında köpek Bobi’nin 31 yaşını kutlaması bekleniyor.

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