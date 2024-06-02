  • BIST 10400.48
  • Altın 2408.439
  • Dolar 32.2295
  • Euro 34.9474
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAErcan'dan çıkış yaparken valizlerinde öğütücü cihaz bulundu!

32. Uluslararası Gazimağusa Çocuk ve Gençlik Festivali yapıldı

»
32. Uluslararası Gazimağusa Çocuk ve Gençlik Festivali yapıldı
32. Uluslararası Gazimağusa Çocuk ve Gençlik Festivali yapıldı

Gazimağusa Belediyesi ile Mağusa Kültür Derneği işbirliğinde düzenlenen 32. Uluslararası Gazimağusa Çocuk ve Gençlik Festivali dün Namık Kemal Meydanı’nda yapıldı.

Gazimağusa Belediyesi ile Mağusa Kültür Derneği işbirliğinde düzenlenen 32. Uluslararası Gazimağusa Çocuk ve Gençlik Festivali dün Namık Kemal Meydanı’nda yapıldı.

Belediye'den verilen bilgiye göre festival, Namık Kemal Meydanı'na kortej yürüyüşü ile başladı. 

1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısı ile Mağusa’da geleneksel olarak düzenlenen festival, dört yıl aradan sonra bu yıl yeniden organize edildi.

Namık Kemal Meydanı’ndaki etkinlikler, Şampiyon Melekler ve hayatını kaybeden çocuklar anısına bir dakikalık saygı duruşunun ardından başladı. 

Etkinlikler kapsamında Mağusa Kültür Derneği Kadın Ritim Grubu Gösterisi, çeşitli okullardan dans ve halk dansları gösterileri, atölyeler, oyunlar ile çeşitli standlar da yer aldı. 

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay etkinlikte yaptığı konuşmada, etkinliğe koyan herkese teşekkür etti, birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

Uluçay, ülkenin ikinci büyük şehri olan Gazimağusa’nın “tarih, kültür, turizm ve öğrenci şehri” olarak anıldığını, geçen yıldan bu yana ise “Melekler Şehri” olarak da anıldığını belirterek, "kent halkın tüm dönemlerde birlik ve beraberliğini her zaman sürdürmeyi başarabildiğini” söyledi. 

Uluçay, bu yıl 32’incisi düzenlenen Çocuk ve Gençlik Festivali'nin gelişerek sürdüğünü ifade ederek, belediyenin birçok konuda olduğu gibi öncülük yapmaya devam edeceğini söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bu hafta 11 film vizyona girecek16 Mayıs 2024 Perşembe 22:45
  • The Beatles belgeseli ‘Let It Be’ yayınlandı12 Mayıs 2024 Pazar 21:25
  • Türkiye sıcak hava balonunda zirvede: 5 milyon 863 bin 176 kişi uçtu11 Mayıs 2024 Cumartesi 15:09
  • Üreten kadınların eserleri sergilenecek09 Mayıs 2024 Perşembe 12:13
  • Rock rüzgarı esecek01 Mayıs 2024 Çarşamba 08:12
  • “Shakespeare’in Şen Kadınları” Lefke’de Son Kez Sahnelendi28 Nisan 2024 Pazar 12:44
  • Timsah Ateşi Seyirciyle Buluştu28 Nisan 2024 Pazar 09:43
  • ‘19’uncu Kıbrıs İpek Koza Festivali’ düzenleniyor26 Nisan 2024 Cuma 14:21
  • Kültür Dairesi'nden Heidi Trautman’a teşekkür belges26 Nisan 2024 Cuma 14:16
  • Eko Gün için stant sahiplerine gıda güvenliği eğitimi verildi25 Nisan 2024 Perşembe 16:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti