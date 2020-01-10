  • BIST 118.664
  • Altın 294,637
  • Dolar 5,8699
  • Euro 6,5267
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

399 avroluk TV’ye yanlışlıkla 30.99 avro etiket koyan süpermarketteki müşteriler polis müdahalesiyle ‘dağıldı’

» »
399 avroluk TV’ye yanlışlıkla 30.99 avro etiket koyan süpermarketteki müşteriler polis müdahalesiyle ‘dağıldı’
399 avroluk TV’ye yanlışlıkla 30.99 avro etiket koyan süpermarketteki müşteriler polis müdahalesiyle ‘dağıldı’

Fransa’nın Montpellier kentindeki bir süpermarket, sattığı televizyonlara, 399 (2 bin 602 lira) yerine yanlışlıkla 30.99 avro (202.22 lira) fiyat koydu. Kısa sürede aradaki fazla ‘sıfır’ın büyük bir hataya sebebiyet verdiği anlaşıldı. Televizyonları ucuz fiyattan satın alamayacakları söylenen müşteriler diretince duruma polis müdahale etti.

Önceki gün, Géant Casino adlı süpermarkette televizyonların etiketi yanlış yazıldı. ‘Ucuz televizyon haberi’ni alan çok sayıda müşteri akın etti. Çoğunluğu bu fiyatın kısa süreli bir kampanya olduğunu düşünen müşterilerden bazıları dört-beş tane televizyonu alışveriş arabasına doldurdu. Ancak kasada duymaktan hiç hoşlanmadıkları gerçeği öğrendi.

Süpermarket çalışanları, “Büyük bir yanlışlık olmuş. Bu fiyattan satamayız. Gerçek fiyatı 399 avro” dedi. Ancak, müşteriler sinirlenerek, “O sizin sorununuz, madem bu fiyatı koydunuz, 30.99 avrodan satacaksınız” diye ısrar etti. Olumsuz yanıt alınca da kasalardan ayrılmayarak marketi terk etmeyi reddettikleri süpermarketin giriş-çıkışını kapattı.

Süpermarket çalışanları çareyi polisi aramakta buldu. Onlarca polis memuru süpermarkete giderek müşterileri ‘dağıttı’; süpermarket boşaltıldı.

Görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Yasaya göre yanlış etiketlenen ürünler o fiyattan satılmak zorunda. Ancak, bu örnekteki gibi ‘bariz bir hatanın göstergesi’ bir etiketleme varsa kurum ürünü düşük fiyattan satmama hakkına sahip.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • En yaşlı insan: 117 yaşındaki Japon kadına huzurevinde doğumgünü partisi06 Ocak 2020 Pazartesi 22:38
  • Japonya’da 1.8 milyon dolara ton balığı satıldı06 Ocak 2020 Pazartesi 21:54
  • Akdeniz, Ege ve Marmara kıyılarında fırtına ve yoğun yağış: Mersin için kırmızı uyarı06 Ocak 2020 Pazartesi 12:18
  • Harry Potter stüdyosundan 288 bin liralık ürün çaldı05 Ocak 2020 Pazar 19:04
  • Astrid Süveyş Kanalı ile Bardawil Gölü Arasında Kışlıyor04 Ocak 2020 Cumartesi 15:27
  • Çinli çoban, 400'den fazla koyununa askeri düzende yürümeyi öğretti03 Ocak 2020 Cuma 22:38
  • Kiraladığı araçta altın dolu çantasını unuttu...Çanta kayıp03 Ocak 2020 Cuma 22:29
  • ‘Şans getirsin’ diye uçağın motoruna bozuk para atan adama 102 bin lira para cezası03 Ocak 2020 Cuma 22:26
  • Şans getirsin diye Çin Seddi’nden tuğla çalarken karların içinde mahsur kaldılar02 Ocak 2020 Perşembe 22:57
  • İngiliz kanalındaki Greta Thunberg'le ilgili cinsel espri, Twitter'da hoş karşılanmadı02 Ocak 2020 Perşembe 15:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti