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4 yılda 69 bin liralık prezervatif satın almış

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MASAK, Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik bir rapor hazırladı. Rapora göre, örgüt içerisinde Al Paçino kod adlı sanıklardan Serkan Demir, 4 yılda 69 bin TL'lik prezervatif satın almış.
4 yılda 69 bin liralık prezervatif satın almış

Raporda, örgütün kanalı olan A9 TV'nin yönetici ortaklarından olan, kardeşler grubu üyesi Serkan Demir'in internet üzerinden toplamda 69 bin TL'lik prezervatif alışverişi yaptığı tespit edildi.

4 YILDA 69 BİN LİRALIK PREZERVATİF

Milliyet'ten Elif Altın'ın haberine göre, raporda, sanık Serkan Demir'in prezervatif ticareti yapılan bir internet sayfasının sahibi Mesut Uysal'a 29 Ağustos 2013 ile 31 Temmuz 2017 tarihleri arasında toplam 194 işlem ile 69 bin 765 TL EFT gönderdiğinin anlaşıldığı belirtildi.

ÖRGÜTÜN ERKEK KARDEŞLER GRUBUNA ÜYE

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın hazırladığı iddianamede, Serkan Demir'in örgütün erkek kardeşler grubundan olduğu, A9 TV'nin yönetici ortaklarından olduğu ortaya çıktı.Demir'in ilk kurulduğu tarihten itibaren A9 TV'nin rejisi ve stüdyosundan sorumlu olduğu ve stüdyo işleri ile ilgilendiği, stüdyo yayınlarına katıldığı, kardeşi Pınar Demir'i örgüte kazandırdığı da iddianamede yer alıyor.Örgüt lideri Adnan Oktar'a yakın korumalık yapan şüpheli Demir'in Adnan Oktar silahlı suç örgütü üyesi olduğu ve müştekilere karşı cinsel saldırı ve cinsel istismar suçunu işlediği belirtiliyor.

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